Дрэймонд Грин извинился перед партнерами по команде за дисквалификацию

По словам инсайдера Криса Хэйнса, форвард « » Дрэймонд Грин извинился перед партнерами по команде, вернувшись в состав после дисквалификации.

« вернулся после пятиматчевой дисквалификации за то, что взял в удушающий захват. Сегодня мне удалось коротко поговорить с Дрэймондом Грином. Он сказал мне, что извинился перед партнерами по команде. Он ни о чем не сожалеет, но сказал, что в этой ситуации он должен был извиниться перед партнерами», – рассказал Хэйнс.