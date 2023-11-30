Дрэймонд Грин извинился перед партнерами по команде за дисквалификацию
По словам инсайдера Криса Хэйнса, форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин извинился перед партнерами по команде, вернувшись в состав после дисквалификации.
«Дрэймонд Грин вернулся после пятиматчевой дисквалификации за то, что взял Руди Гобера в удушающий захват. Сегодня мне удалось коротко поговорить с Дрэймондом Грином. Он сказал мне, что извинился перед партнерами по команде. Он ни о чем не сожалеет, но сказал, что в этой ситуации он должен был извиниться перед партнерами», – рассказал Хэйнс.