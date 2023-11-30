Дрэймонд Грин извинился перед партнерами по команде за дисквалификацию

Теги Голден Стэйт НБА Руди Гобер Дрэймонд Грин Баскетбол

По словам инсайдера Криса Хэйнса, форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин извинился перед партнерами по команде, вернувшись в состав после дисквалификации.

«Дрэймонд Грин вернулся после пятиматчевой дисквалификации за то, что взял Руди Гобера в удушающий захват. Сегодня мне удалось коротко поговорить с Дрэймондом Грином. Он сказал мне, что извинился перед партнерами по команде. Он ни о чем не сожалеет, но сказал, что в этой ситуации он должен был извиниться перед партнерами», – рассказал Хэйнс.

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2 комментария
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Обожаю таких людей натворят какую-то херню, потом извиняются. И так по кругу много раз
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