Стив Керр: «Дрэймонд был не прав. Пять матчей дисквалификации – заслуженное наказание»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр считает, что форвард команды Дрэймонд Грин заслуженно наказан 5-матчевой дисквалификацией.
Во время потасовки, которая случилась на первых минутах недавнего матча с «Миннесотой» (101:105), Грин взял в захват центрового соперника Руди Гобера.
«Все зашло слишком далеко. Дрэймонд был не прав. Он знает это. Все это смотрелось не лучшим образом, пять матчей дисквалификации – заслуженное наказание.
Я не против того, чтобы Дрэй оттаскивал Руди от Клэя... но на этом надо было остановиться. Он держал его около шести или семи секунд. Все это не красит лигу, Дрэймонда и вообще всех», – резюмировал Керр.
нормально там на них наехали раз даже Керр пожурил Грина
а потом повернулся к нему и... "Ты же знаешь, я не серьезно"))