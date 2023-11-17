Главный тренер « » считает, что форвард команды заслуженно наказан 5-матчевой дисквалификацией.

Во время потасовки, которая случилась на первых минутах недавнего матча с «Миннесотой» (101:105), Грин взял в захват центрового соперника .

«Все зашло слишком далеко. Дрэймонд был не прав. Он знает это. Все это смотрелось не лучшим образом, пять матчей дисквалификации – заслуженное наказание.

Я не против того, чтобы Дрэй оттаскивал Руди от Клэя... но на этом надо было остановиться. Он держал его около шести или семи секунд. Все это не красит лигу, Дрэймонда и вообще всех», – резюмировал Керр.