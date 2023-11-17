Стив Керр: «Дрэймонд был не прав. Пять матчей дисквалификации – заслуженное наказание»

Теги Голден Стэйт Миннесота НБА Стив Керр Руди Гобер Дрэймонд Грин Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр считает, что форвард команды Дрэймонд Грин заслуженно наказан 5-матчевой дисквалификацией.

Во время потасовки, которая случилась на первых минутах недавнего матча с «Миннесотой» (101:105), Грин взял в захват центрового соперника Руди Гобера.

«Все зашло слишком далеко. Дрэймонд был не прав. Он знает это. Все это смотрелось не лучшим образом, пять матчей дисквалификации – заслуженное наказание.

Я не против того, чтобы Дрэй оттаскивал Руди от Клэя... но на этом надо было остановиться. Он держал его около шести или семи секунд. Все это не красит лигу, Дрэймонда и вообще всех», – резюмировал Керр.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
boller_73
Сверху доходчиво объяснили, что пора прекращать публично защищать рецедивиста, быстро Керр переобулся
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
фанат баскетбола
зачитал бумажку)
нормально там на них наехали раз даже Керр пожурил Грина
а потом повернулся к нему и... "Ты же знаешь, я не серьезно"))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VKing24
5 матчей - даже маловато...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Вдовин
5 матчей нормально, если игрок не рецидивист. Если тут можно сказать "ладно, раз не сдержался". Но когда это делает человек, у которого 10, 20 раз не сдержался, 5 матчей, это не нормально.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
slow focus
чемпион мира по переобуванию. и еще что-то там про трампа говорил, сам не лучше
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jqzn88xn6n
Грин - ходячий Кринж. Под конец карьеры своей решил нафармить хайлайтов про то, какой он мамин гэнгста. Потом будет на подкастах рассказывать за время и что было ИНАЧЕ 🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий