Майк Данливи-младший: «Дрэймонд Грин согласился на отстранение на неопределенный срок»

Теги дисквалификации Голден Стэйт Майк Данливи-младший НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Генеральный менеджер «Голден Стэйт» Майк Данливи-младший заявил, что решение об отстранении Дрэймонда Грина на неопределенный срок было принято лигой совместно с представителями игрока.

«Мы понимаем, что нас ждет наказание, но речь также идет о помощи. Они согласились на 100 процентов. Как и Дрэймонд», – передает слова Данливи репортер ESPN Кендра Эндрюс.

НБА отстранила Грина на неопределенный срок. Во вторник форвард «Уорриорз» был удален в третий раз за месяц – он ударил по лицу центрового «Финикса» Юсуфа Нуркича.

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3 комментария
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Вот прям взял и согласился?
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Плохой день для фанатов насилия
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звучит так, будто он сказал "так и быть, разрешаю". хотя, это же Дрэймонд, могло быть и такое
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