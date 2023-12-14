Майк Данливи-младший: «Дрэймонд Грин согласился на отстранение на неопределенный срок»
Генеральный менеджер «Голден Стэйт» Майк Данливи-младший заявил, что решение об отстранении Дрэймонда Грина на неопределенный срок было принято лигой совместно с представителями игрока.
«Мы понимаем, что нас ждет наказание, но речь также идет о помощи. Они согласились на 100 процентов. Как и Дрэймонд», – передает слова Данливи репортер ESPN Кендра Эндрюс.
НБА отстранила Грина на неопределенный срок. Во вторник форвард «Уорриорз» был удален в третий раз за месяц – он ударил по лицу центрового «Финикса» Юсуфа Нуркича.