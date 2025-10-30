  • Спортс
  • Антон Юдин о победе над «Автодором»: «Не только не дали им набрать их средние 15 подборов в атаке, но и превзошли по этому показателю»
Антон Юдин о победе над «Автодором»: «Не только не дали им набрать их средние 15 подборов в атаке, но и превзошли по этому показателю»

Главный тренер «Локо» позитивно оценил игру своей команды в Саратове.

Краснодарцы справились с «Автодором» – 91:67 и победили в борьбе за отскоки (46-34), взяв на 5 подборов больше на чужом щите.

«Мы ожидали плотную игру, делали акцент на том, что до сегодняшнего дня «Автодор» был лучшей командой в лиге по подборам в атаке. Мы не только не дали им набрать их средние 15 подборов, но и превзошли их по этому показателю. Несмотря на тяжёлый старт, мы продолжали защищаться так, как планировали, и постепенно это дало свои плоды: сначала совершили рывок в конце 2-й четверти, а потом, даже несмотря на плохой старт 3-й четверти, выиграли этот отрезок с большим преимуществом. Всё это благодаря обороне: правильная защита, самоотдача и командные действия дали нам энергию хорошо играть в атаке. Браво ребятам, мне, как тренеру, сегодняшняя игра доставила удовольствие. Надеюсь, что с каждой игрой мы будем становиться лучше, и по мере возвращения игроков в строй команда приобретёт те очертания, на которые мы рассчитывали с начала сезона», – заявил Антон Юдин.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Локомотива-Кубань»
Антон Юдин
logoЛокомотив-Кубань
logoАвтодор
logoЕдиная лига ВТБ
