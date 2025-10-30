«Филадельфия» воспользовалась опцией в контракте Джареда Маккейна, сохранив игроков на сезон-2026/27
Джаред Маккейн получил продление соглашения.
Как сообщает инсайдер Майкл Скотто, «Сиксерс» воспользовались командой опцией в контракте 21-летнего атакующего защитника, гарантировав ему 4,42 миллиона долларов на сезон-2026/27. В данный момент игрок восстанавливается после операцию на большом пальце руки.
В прошлом сезоне Маккейн провел 23 игры в составе «Филадельфии», в которых в среднем набирал 15,3 очка, 2,4 подбора и 2,6 передачи при 46% реализации бросков с игры и 38,3% с трехочковой дистанции.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Майкла Скотто
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости