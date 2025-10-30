У Николы Топича диагностирован рак яичек
Разыгрывающий «Оклахомы» борется с раком яичек.
Генеральный менеджер «Тандер» Сэм Прести официально подтвердил, что Никола Топич диагностирован с раком яичек и уже начал проходить курс химиотерапии.
По информации клуба, врачи дают «крайне позитивный» долгосрочный прогноз на полное выздоровление игрока. На данный момент сроки возвращения сербского разыгрывающего в баскетбол не определены.
Напомним, Никола Топич, выбранный на драфте-2024 под 12-м номером, пропустил весь прошлый сезон из-за разрыва передней крестообразной связки. В начале октября ему была проведена операция на яичках, после которой и было выявлено заболевание.
