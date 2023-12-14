Эдриан Воджнаровски: «Дрэймонд Грин хочет получить психологическую помощь, чтобы не допустить повторение ситуации»

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, отстраненный на неопределенный срок форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин рассчитывает получить психологическую помощь.

« , его агент Рич Пол и Майк Данливи собираются встретиться завтра и начать обсуждать, как Дрэймонду Грину решить его проблему и какую помощь он получит.

Как мне сказали, он хочет получить психологическую помощь, чтобы попытаться предотвратить повторение ситуации, и справиться со всеми проблемами, которые могут возникнуть в его жизни», – сказал Воджнаровски.

Во вторник Грин был удален с площадки в третий раз за месяц – он ударил по лицу центрового «Финикса» Юсуфа Нуркича. отстранила форварда « » на неопределенный срок. Грину разрешено находиться с командой в период дисквалификации.