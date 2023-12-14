Эдриан Воджнаровски: «Дрэймонд Грин хочет получить психологическую помощь, чтобы не допустить повторение ситуации»

Теги дисквалификации Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Эдриан Воджнаровски Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, отстраненный на неопределенный срок форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин рассчитывает получить психологическую помощь.

«Дрэймонд Грин, его агент Рич Пол и Майк Данливи собираются встретиться завтра и начать обсуждать, как Дрэймонду Грину решить его проблему и какую помощь он получит.

Как мне сказали, он хочет получить психологическую помощь, чтобы попытаться предотвратить повторение ситуации, и справиться со всеми проблемами, которые могут возникнуть в его жизни», – сказал Воджнаровски.

Во вторник Грин был удален с площадки в третий раз за месяц – он ударил по лицу центрового «Финикса» Юсуфа Нуркича. НБА отстранила форварда «Голден Стэйт» на неопределенный срок. Грину разрешено находиться с командой в период дисквалификации.

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10 комментариев
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В целом неплохой рецепт получается, бей в морду и кричи: "Помогите, нужна психологическая помощь!"
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зеленый не дурак, сразу включил тактику киркорова. Ждем репортаж из израильской психушки у опры уинфри
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Как насчёт прекратить бить, душить и оскорблять других людей? И никакая помощь не нужна.
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- 12-й год пошел, а вы все еще говорите мне перестать быть Дрэймондом. Не надо получать технари... бла-бла-бла. Прошло 12 лет, а вы все еще пытаетесь научить меня быть собой? Из меня лучше Дрэймонд, чем из ЛЮБОГО из вас!!!
Я подумал, что все должны знать, как глупо вы выглядите, пытаясь донести мне, как быть собой.(с)
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Анулирования контракта не будет, это очевидно.

По поводу психолога - дкмаю это не столько желание Грина, сколькр условие НБА.
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Запереть их с Морантом в одной комнате, пусть решают, кто из них больше достоит играть.
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Битый небитого везет
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Ответ Боря Flar
Запереть их с Морантом в одной комнате, пусть решают, кто из них больше достоит играть.
-В этом ваша третья проблема, мистер Грин. Вы всегда приходите на перестрелку с кулаками.
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