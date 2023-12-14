Эдриан Воджнаровски: «Дрэймонд Грин хочет получить психологическую помощь, чтобы не допустить повторение ситуации»
По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, отстраненный на неопределенный срок форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин рассчитывает получить психологическую помощь.
«Дрэймонд Грин, его агент Рич Пол и Майк Данливи собираются встретиться завтра и начать обсуждать, как Дрэймонду Грину решить его проблему и какую помощь он получит.
Как мне сказали, он хочет получить психологическую помощь, чтобы попытаться предотвратить повторение ситуации, и справиться со всеми проблемами, которые могут возникнуть в его жизни», – сказал Воджнаровски.
Во вторник Грин был удален с площадки в третий раз за месяц – он ударил по лицу центрового «Финикса» Юсуфа Нуркича. НБА отстранила форварда «Голден Стэйт» на неопределенный срок. Грину разрешено находиться с командой в период дисквалификации.
Я подумал, что все должны знать, как глупо вы выглядите, пытаясь донести мне, как быть собой.(с)
По поводу психолога - дкмаю это не столько желание Грина, сколькр условие НБА.