Антон Понкрашов проанализировал выступление Егора Дёмина в НБА

Антон Понкрашов представил разбор игры российского защитника «Нетс».

Автор блога «PonkraSHOW» запустил новый формат «PONKRASHOW COACH», в котором он будет детально разбирать игру команд или определенных игроков.

В пилотном выпуске героем передачи стал 19-летний разыгрывающий «Бруклина » – Егор Дёмин .