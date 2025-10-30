Антон Понкрашов проанализировал выступление Егора Дёмина в НБА
Антон Понкрашов представил разбор игры российского защитника «Нетс».
Автор блога «PonkraSHOW» запустил новый формат «PONKRASHOW COACH», в котором он будет детально разбирать игру команд или определенных игроков.
В пилотном выпуске героем передачи стал 19-летний разыгрывающий «Бруклина» – Егор Дёмин.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал «PonkraSHOW»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости