Видео
0

Антон Понкрашов проанализировал выступление Егора Дёмина в НБА

Антон Понкрашов представил разбор игры российского защитника «Нетс».

Автор блога «PonkraSHOW» запустил новый формат «PONKRASHOW COACH», в котором он будет детально разбирать игру  команд или определенных игроков.

В пилотном выпуске героем передачи стал 19-летний разыгрывающий «Бруклина» – Егор Дёмин.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал «PonkraSHOW»
logoАнтон Понкрашов
logoЕгор Дёмин
logoБруклин
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«В финале будут играть ЦСКА и УНИКС». Никита Загдай и Антон Понкрашов поделились прогнозами на новый сезон Лиги ВТБ
16 октября, 15:50Видео
Главные новости
Чонси Биллапс нанял адвоката, ранее работавшего с Дональдом Трампом и сооснователем компании Aspiration
5 минут назад
Майк Данливи о контракте Стива Керра: «Я уверен, что он останется, и мы договоримся»
29 минут назад
«Голден Стэйт» активировал опцию в контракте Брэндина Подземски на сезон-2026/27
49 минут назад
Евролига. «Милан» играет с «Парижем», «Реал» принимает «Фенербахче» и другие матчи
сегодня, 20:08Live
Кендрик Перкинс: «Карл-Энтони Таунс, когда это прекратится? Серьезно, я жду от тебя большего»
сегодня, 20:03
Эй Джей Грин: «Лидерские качества Майлза Тернера невероятно важны для нас»
сегодня, 19:45
Алексей Лень официально перешел в «Реал»
сегодня, 19:10Фото
Президент Литвы: «Продуктивное сотрудничество, а не конкуренция между Евролигой, ФИБА и НБА приведет к прогрессу и единству в европейском баскетболе»
сегодня, 18:51
Джонатан Куминга: «Между мной и Стивом Керром нет никакой вражды»
сегодня, 18:33
«Филадельфия» воспользовалась опцией в контракте Джареда Маккейна, сохранив игроков на сезон-2026/27
сегодня, 18:20
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Студентски центар» обыграл КРКА
9 минут назад
Владислав Коновалов о матче с МБА-МАИ: «Это лучшая реклама российского баскетбола!»
сегодня, 19:19
Дрэймонд Грин: «Санти Альдама выставил себя полным клоуном, и я тоже сделал из него клоуна, когда он промазал два штрафных»
сегодня, 17:04
Кирилл Попов пригласил хоккеиста «Торпедо» Богдана Конюшкова на баскетбол и подарил ему свою джерси
сегодня, 14:45Фото
Егор Дёмин поздравил своего первого тренера с профессиональным праздником: «Во многом благодаря ему я реализовал свою мечту – дойти до НБА»
сегодня, 14:28Фото
Ройс Хэмм официально перешел в «Трабзонспор»
сегодня, 13:49Фото
Джаред Харпер из «Хапоэля Иерусалим» стал MVP 5-го тура Еврокубка
сегодня, 11:31Фото
Евролига одобрила проведение ближайших домашних матчей «Фенербахче» против израильских клубов в Мюнхене
сегодня, 11:05
Спортивный директор «Самары» Андрей Федоров: «Никита Михайловский – пример для многих других ребят, что надо продолжать верить в себя»
сегодня, 10:15
«Варезе» рассматривает вариант подписания Уроша Трифуновича
сегодня, 09:45