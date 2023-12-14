Юсуф Нуркич: «Очень уважаю Дрэймонда Грина»
Центровой «Финикса» Юсуф Нуркич заявил, что по-прежнему высоко ценит опытного форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина, несмотря на инцидент между ними.
«Безусловно, я очень уважаю его. Я уважал его до этого инцидента и все еще уважаю. Неизвестно, что переживают другие люди. Это не наша проблема, но для меня он чемпион НБА, будущий член Зала славы», – сказал Нуркич.
Во время недавнего матча между командами Грин ударил боснийца по лицу во время борьбы за позицию и был удален с неспортивным фолом второй степени.
Грин при всех своих ужасных поступках 100%-ый игрок зала славы, это очевидно