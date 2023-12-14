Юсуф Нуркич: «Очень уважаю Дрэймонда Грина»

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Юсуф Нуркич Баскетбол

Центровой «Финикса» Юсуф Нуркич заявил, что по-прежнему высоко ценит опытного форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина, несмотря на инцидент между ними.

«Безусловно, я очень уважаю его. Я уважал его до этого инцидента и все еще уважаю. Неизвестно, что переживают другие люди. Это не наша проблема, но для меня он чемпион НБА, будущий член Зала славы», – сказал Нуркич.

Во время недавнего матча между командами Грин ударил боснийца по лицу во время борьбы за позицию и был удален с неспортивным фолом второй степени.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очень достойно. Честно говоря, будь я на месте Нурка, не стал бы такое говорить про Грина
+5
-1
+4
Ответ scorp19
Что и следовало доказать. Больше всех требуют покарать Грина это диванные эксперты, а не те кому против этого самого Грина играть и казалось бы есть все основания говорить о нём плохо.
причём тут диванные експерты?он всю карьеру играет грязно и ето факт,мерзкий игрок
+3
-2
+1
Ответ A. V.
Похоже Юсуф это последний кто остался уважать грязного Грина Стокгольмский синдром А по поводу «член зала славы»-это вообще лизнул неприлично между ягодиц
Нурк вообще по-мужски ответил, крайне достойный комментарий, не лизнул, не испугался, просто хорошие манеры сейчас часто, как «лизнул» воспринимаются

Грин при всех своих ужасных поступках 100%-ый игрок зала славы, это очевидно
+1
-1
0
Ответ fy6597kh4n
Нурк вообще по-мужски ответил, крайне достойный комментарий, не лизнул, не испугался, просто хорошие манеры сейчас часто, как «лизнул» воспринимаются Грин при всех своих ужасных поступках 100%-ый игрок зала славы, это очевидно
Ну да, толерантный ты мой
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий