Юсуф Нуркич: «Очень уважаю Дрэймонда Грина»

Центровой «Финикса» заявил, что по-прежнему высоко ценит опытного форварда « » , несмотря на инцидент между ними.

«Безусловно, я очень уважаю его. Я уважал его до этого инцидента и все еще уважаю. Неизвестно, что переживают другие люди. Это не наша проблема, но для меня он чемпион , будущий член Зала славы», – сказал Нуркич.

Во время недавнего матча между командами Грин ударил боснийца по лицу во время борьбы за позицию и был удален с неспортивным фолом второй степени.