«Пеликанс» рассматривают увольнение Уилли Грина после неудачного старта сезона

Тренер «Нового Орлеана» находится под давлением после разгромных поражений.

По информации Бретта Сигела из ClutchPoints, руководство клуба проводит внутренние обсуждения относительно будущего Уилли Грина .

По информации источников: «Несколько игроков выглядели незаинтересованными и разочарованными тем, как тренер управляет составом».

«Новый Орлеан » неудачно начал новый сезон НБА , проиграв первые четыре матча. Последние два поражения были особенно крупными: 90:122 от «Бостона» и 88:122 от «Денвера».

«Пеликанс» попытаются прервать серию поражений в следующей игре против «Клипперс» 1 ноября. Время начала матча – 05.30 по мск.