Уилл Клайберн об уходе из ЦСКА: «У меня не было никакого намерения покидать Москву. Если бы не стояло вопроса о Евролиге, я бы остался там до конца карьеры»

Американский баскетболист раскрыл причину ухода из российского клуба.

«Я продлил контракт еще на два года перед тем, как случилась вся эта ситуация. У меня не было никакого намерения покидать это место [Москву]. Мне там очень нравилось, я обожал наш штаб, Наташу [Фураеву], [Андрея] Ватутина, хотел остаться там до конца карьеры. Понятно, что этого не случилось, ведь я хотел продолжать выступать в Евролиге. Если бы ситуация была иной, если бы не стояло вопроса о Евролиге, наверное, я бы все еще оставался там.

У нас были шансы [на победу]. У нас был [Димитрис] Итудис, отличный тренер, у него всегда получалось объединить множество талантливых игроков. Знаю, что иногда, когда в одном месте собрано много талантов, у тренеров не выходит сделать из них команду. Но у Итудиса всегда получалось собрать всех так, чтобы это срабатывало. Так что надо отдать должное ему и его тренерскому стилю», – признался 35-летний форвард «Барселоны».

В текущем сезоне Евролиги Уилл Клайберн провел 7 матчей, набирая в среднем 13,9 очка, 4,7 подбора и 1,3 передачи за 25 минуты на паркете.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Jijantes FC
