НБА официально одобрила продажу «Лейкерс» Марку Уолтеру

«Лейкерс» официально перешли под контроль нового владельца.

Марк Уолтер, который также владеет «Лос-Анджелес Доджерс» (MLB) и «Лос-Анджелес Спаркс» (WNBA), в июне достиг соглашения о покупке контрольного пакета акций у семьи Басс по рекордной цене в 10 миллиардов долларов.

«Марка Уолтера связывает долгосрочная работа с нашими лигами: он был миноритарным владельцем «Лейкерс» и главным владельцем «Спаркс» более десяти лет. Я уверен, что, став мажоритарным владельцем «Лейкерс», он проявит себя как преданный управляющий команды и станет ценным дополнением к нашей лиге благодаря своему успешному опыту в бизнесе и спорте.

Я также хочу поблагодарить и поздравить Джини Басс и семью Басс за 46 лет преобразующего лидерства и службы. Хотя эта историческая сделка передает контрольный пакет акций «Лейкерс » семьи Басс, я я очень рад, что Джини продолжит занимать должность управляющей клуба и будет активным и преданным членом нашей лиги», – заявил комиссионер НБА Адам Сильвер.