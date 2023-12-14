Кенни Эткинсон стал ассистентом главного тренера сборной Франции

Теги Голден Стэйт Борис Диао Венсан Колле сборная Франции НБА Лоран Фуарест Кенни Эткинсон Баскетбол

Бывший главный тренер «Бруклина», ныне ассистент главного тренера «Голден Стэйт» Кенни Эткинсон вошел в тренерский штаб сборной Франции.

56-летний американский специалист сменил француза Лорана Фуареста, который покинул команду. Бывший игрок НБА Борис Диао, который сейчас является главой сборной Франции, объявил о перестановках в штабе Венсана Колле.

Эткинсон во время профессиональной спортивной карьеры играл во Франции. Он также начал тренерскую карьеру в этой стране, работая ассистентом в клубе «Париж Баскет Расинг».

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