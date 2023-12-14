Кенни Эткинсон стал ассистентом главного тренера сборной Франции

Бывший главный тренер «Бруклина», ныне ассистент главного тренера « » вошел в тренерский штаб сборной Франции.

56-летний американский специалист сменил француза Лорана Фуареста, который покинул команду. Бывший игрок НБА Борис Диао, который сейчас является главой сборной Франции, объявил о перестановках в штабе Венсана Колле.

Эткинсон во время профессиональной спортивной карьеры играл во Франции. Он также начал тренерскую карьеру в этой стране, работая ассистентом в клубе «Париж Баскет Расинг».