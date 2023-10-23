Гордон Херберт не возглавит «Виллербан»: «Федерация не поддержала эту идею»
Главный тренер сборной Германии Гордон Херберт получил отрицательный ответ от Федерации басктебола и не сможет возглавить французский «Виллербан».
Специалист заявил об этом в интервью Kicker.
«Я обсуждал с Федерацией баскетбола Германии возможность одновременно тренировать «Виллербан» и национальную сборную. Она не поддержала эту идею. Я принимаю это решение. Никогда бы не стал делать что-то подобное без согласования с Федерацией», – сказал Херберт.
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