Президент Федерации баскетбола Франции о Джоэле Эмбииде: «Жаль, что потратили столько времени и сил на дело, которое не следовало открывать»

Президент Федерации баскетбола Франции Жан-Пьер Сьюта высказался о решении звездного центрового «Филадельфии» выступать за сборную США.

«Мы познакомились с Джоэлом Эмбиидом вместе с Борисом Диао в марте 2022 года. Но мы не просили об этой встрече.

Он проявил интерес к игре за сборную Франции, и мы по его просьбе помогли ему получить французское гражданство. Но мы никогда ничего не требовали от него, мне просто жаль, что мы потратили столько времени и сил на дело, которое не следовало открывать», – сказал Сьюта.

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