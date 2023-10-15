Президент Федерации баскетбола Франции о Джоэле Эмбииде: «Жаль, что потратили столько времени и сил на дело, которое не следовало открывать»

Теги Филадельфия сборная Франции НБА Федерация баскетбола Франции Джоэл Эмбиид Баскетбол

Президент Федерации баскетбола Франции Жан-Пьер Сьюта высказался о решении звездного центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида выступать за сборную США.

«Мы познакомились с Джоэлом Эмбиидом вместе с Борисом Диао в марте 2022 года. Но мы не просили об этой встрече.

Он проявил интерес к игре за сборную Франции, и мы по его просьбе помогли ему получить французское гражданство. Но мы никогда ничего не требовали от него, мне просто жаль, что мы потратили столько времени и сил на дело, которое не следовало открывать», – сказал Сьюта.

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1 комментарий

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Tik Tot Don Don
Норм так прокатил )))
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0
+4
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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