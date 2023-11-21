Главный тренер сборной Франции Венсан Колле проанализировал выступление первого номера драфта-2023 из « » на старте дебютного для 19-летнего француза сезона .

«У «Сан-Антонио» серия поражений. Но тут вина не только лишь одного Вембаньямы, тут вопросы ко всей команде. Нам нужно смотреть на ситуацию в целом и учитывать, что это лишь начало сезона. Если не брать результаты, то он набирает в среднем почти 20 очков и примерно 10 подборов. Не так плохо для первого сезона.

Он продолжит расти и прогрессировать. Что меня немного разочаровывает, так это процент попадания. На мой взгляд, для такого игрока, как он, текущего показателя недостаточно. На игру влияют различные факторы, в том числе то, как его снабжают товарищи по команде. Они должны предоставить ему больше возможностей для легких атак, что должно повысить процент.

Я наблюдал за игрой Леброна Джеймса, у которого 58%, и за Кевином Дюрэнтом, который также много бросает с дальней дистанции – 52%. Виктору определенно есть куда расти. Я верю, что он обретет баланс и все стабилизируется. Принятие решений имеет здесь решающее значение, поскольку более качественные броски повышают вероятность попадания. В этих областях необходимо прогрессировать.

Отмечу и взаимодействие с товарищами по команде. В матче с «Сакраменто» Вембаньяма совершил 26 бросков и сделал 0 передач. Для меня это неприемлемый показатель. Но всем придется набраться терпения, сезон НБА начался всего четыре недели назад.

В любом случае, мы все восхищаемся его способностями. В каждой игре есть два или три запоминающихся момента с участием Виктора, которые меняют наше восприятие игры. Пока что Вембаньяма действительно впечатляет в защите, выступая в качестве сдерживающего фактора – на такое способны немногие игроки. Если сравнивать его с , между ними существует разница в уровне игры», – заключил Колле.