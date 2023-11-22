Венсан Колле: «Надеюсь, Фурнье удастся найти новую команду и начать играть»
Главный тренер сборной Франции Венсан Колле выразил надежду на то, что «Нью-Йорк» все же обменяет защитника Эвана Фурнье, который не имеет места в ротации Тома Тибодо.
«Надеюсь, Фурнье удастся найти новую команду и начать играть. Но тут не от нас зависит. Сложная ситуация. Тот самый случай, когда сумма контракта не помогает, а мешает. Очевидно, что разные команды хотели бы видеть его у себя, но не на таких условиях.
Все довольно сложно. Но сейчас только начало сезона, так что надежда есть. Положение Фурнье в «Нью-Йорке» не изменится, Тибодо уже сказал об этом. Надо, чтобы он ушел оттуда», – считает Колле.
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