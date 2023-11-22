Венсан Колле: «Надеюсь, Фурнье удастся найти новую команду и начать играть»

Главный тренер сборной Франции Венсан Колле выразил надежду на то, что « » все же обменяет защитника , который не имеет места в ротации .

«Надеюсь, Фурнье удастся найти новую команду и начать играть. Но тут не от нас зависит. Сложная ситуация. Тот самый случай, когда сумма контракта не помогает, а мешает. Очевидно, что разные команды хотели бы видеть его у себя, но не на таких условиях.

Все довольно сложно. Но сейчас только начало сезона, так что надежда есть. Положение Фурнье в «Нью-Йорке» не изменится, Тибодо уже сказал об этом. Надо, чтобы он ушел оттуда», – считает Колле.