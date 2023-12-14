Яннис набрал рекордные в карьере 64 очка в победной игре с «Индианой»

Теги Индиана Милуоки НБА Баскетбол - видео Яннис Адетокумбо Баскетбол

«Милуоки» на своем паркете победил «Индиану» – 140:126.

Форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо обновил личный рекорд результативности и установил новый рекорд организации по очкам за игру.

Адетокумбо отметился 64 очками, 14 подборами, 4 перехватами, 3 передачами и блок-шотом.

Адетокумбо 32 раза подошел к линии штрафных и реализовал 24 броска. Грек также был точен в 20 из 28 попыток с игры.

«Бакс» (17-7) поднялись на второе место Востока, «Пэйсерс» (13-9) идут пятыми.

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3 комментария
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32 раза подошел к линии штрафных
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мде, так себе зрелище и динамика..
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