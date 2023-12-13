Ричард Джефферсон – Дрэймонду Грину: «То, что ты делаешь, вредит баскетболу»

Бывший игрок НБА Ричард Джефферсон записал видеообращение к форварду « » , который был удален во время матча с «Финиксом» за удар Юсуфа Нуркича по голове.

«Дрэй, что ты делаешь, чувак? Ты слишком важен, ты слишком хорош. Это доходит до того, что ты вредишь игре. То, что ты делаешь, вредит баскетболу.

Ты хорош в игре в баскетбол. Но то, что ты делаешь, брат мой, вредит игре. Хватит», – сказал Джефферсон.