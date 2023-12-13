Ричард Джефферсон – Дрэймонду Грину: «То, что ты делаешь, вредит баскетболу»

Теги Голден Стэйт Ричард Джефферсон НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Бывший игрок НБА Ричард Джефферсон записал видеообращение к форварду «Голден Стэйт» Дрэймонду Грину, который был удален во время матча с «Финиксом» за удар Юсуфа Нуркича по голове.

«Дрэй, что ты делаешь, чувак? Ты слишком важен, ты слишком хорош. Это доходит до того, что ты вредишь игре. То, что ты делаешь, вредит баскетболу.

Ты хорош в игре в баскетбол. Но то, что ты делаешь, брат мой, вредит игре. Хватит», – сказал Джефферсон.

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3 комментария
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Грину надо к психиатру на учёт встать
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Ответ Bergkamp007
Грину надо к психиатру на учёт встать
Нужно чтобы какой-то условный Стюард пару раз дал в кабину или по шарам) на каждой игре)
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