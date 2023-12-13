Фрэнк Вогель об ударе Грином Нуркича по лицу: «Лига сделает то, что должна сделать»

Теги Голден Стэйт Финикс НБА Фрэнк Вогель Дрэймонд Грин Юсуф Нуркич Баскетбол

Главный тренер «Финикса» Фрэнк Вогель намекнул на то, что НБА должна внимательно рассмотреть эпизод с ударом Дрэймондом Грином из «Голден Стэйт» центрового «Санз» Юсуфа Нуркича.

«Все это выглядело как безрассудная и опасная игра. Я серьезно отношусь к таким эпизодам, когда наших парней вот так бьют.

Мне это не понравилось, судьи сделали то, что должны были сделать. Лига тоже сделает то, что должна сделать», – заявил Вогель.

В нынешнем сезоне бигмен «Уорриорз» уже получал 5-матчевую дисквалификацию за нападение на Руди Гобера во время встречи с «Миннесотой».

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3 комментария
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Ответ Канат Майданов
"судьи сделали то, что должны были сделать. Лига тоже сделает то, что должна сделать" надо взять на вооружение данный контекст фразы
Лига тоже своего рода работодатель Вогеля. Ты своего босса носом не тыкаешь, что ему делать? Поэтому и приходится эзоповым языком говорить витиевато.
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"судьи сделали то, что должны были сделать. Лига тоже сделает то, что должна сделать" надо взять на вооружение данный контекст фразы
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По мне - абсолютно умышленный ничем не обоснованный удар в лицо с размаху. И конвульсия в конце, типо естественное движение тому полное подтверждение...
Тут однозначная дисквалификация. Вопрос только, на какой срок и пойдет ли на это лига?
ГСВ и ЛАЛ хайпом приносят НБА много просмотров и барышей...
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