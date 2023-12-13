Фрэнк Вогель об ударе Грином Нуркича по лицу: «Лига сделает то, что должна сделать»

Главный тренер « » намекнул на то, что должна внимательно рассмотреть эпизод с ударом из « » центрового «Санз» Юсуфа Нуркича.

«Все это выглядело как безрассудная и опасная игра. Я серьезно отношусь к таким эпизодам, когда наших парней вот так бьют.

Мне это не понравилось, судьи сделали то, что должны были сделать. Лига тоже сделает то, что должна сделать», – заявил Вогель.

В нынешнем сезоне бигмен «Уорриорз» уже получал 5-матчевую дисквалификацию за нападение на Руди Гобера во время встречи с «Миннесотой».