Фрэнк Вогель об ударе Грином Нуркича по лицу: «Лига сделает то, что должна сделать»
Главный тренер «Финикса» Фрэнк Вогель намекнул на то, что НБА должна внимательно рассмотреть эпизод с ударом Дрэймондом Грином из «Голден Стэйт» центрового «Санз» Юсуфа Нуркича.
«Все это выглядело как безрассудная и опасная игра. Я серьезно отношусь к таким эпизодам, когда наших парней вот так бьют.
Мне это не понравилось, судьи сделали то, что должны были сделать. Лига тоже сделает то, что должна сделать», – заявил Вогель.
В нынешнем сезоне бигмен «Уорриорз» уже получал 5-матчевую дисквалификацию за нападение на Руди Гобера во время встречи с «Миннесотой».
Тут однозначная дисквалификация. Вопрос только, на какой срок и пойдет ли на это лига?
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