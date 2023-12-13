Форвард « » заработал удаление в матче с « » за эпизод с центровым соперника .

В начале третьей четверти Грин ударил соперника рукой по лицу. Перед этим баскетболисты вели борьбу за позицию.

Дрэймонд получил неспортивный фол второй степени.

В нынешнем сезоне бигмен «Уорриорз» уже получал 5-матчевую дисквалификацию за нападение на Руди Гобера во время встречи с «Миннесотой».