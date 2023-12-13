Дрэймонд Грин удален в матче с «Финиксом» за эпизод с Юсуфом Нуркичем. Он ударил соперника рукой по лицу

Теги происшествия Голден Стэйт Финикс НБА Баскетбол - видео Дрэймонд Грин Юсуф Нуркич Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин заработал удаление в матче с «Финиксом» за эпизод с центровым соперника Юсуфом Нуркичем.

В начале третьей четверти Грин ударил соперника рукой по лицу. Перед этим баскетболисты вели борьбу за позицию.

Дрэймонд получил неспортивный фол второй степени.

В нынешнем сезоне бигмен «Уорриорз» уже получал 5-матчевую дисквалификацию за нападение на Руди Гобера во время встречи с «Миннесотой».

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35 комментариев
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Ни фига себе "рука попала по лицу". Это был умышленный удар с размаха
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Нужно отстранять мининум на 5 матчей, с крупным штрафом. Если не остановить это дикое животное, то в следующий раз пырнет кого-то на площадке от своей на безнаказанностью.
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Опять Дрэймонду не дают быть самим собой
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Ответ ShowTime.
Давно болею за Уорриорз. Грин для меня гениальный баскетболист, ну это нельзя отрицать. Величайший баскетбольный IQ. Я всегда защищал его, даже в ситуации с Гобером. Но сегодня просто ужас. Дебильный , тупейший поступок. Как можно быть настолько умным игроком и одновременно таким тупорылым человеком? Мне очень жаль Стефа, он теряет годы своего прайма. Короче Дрэймонд 🤦🏾‍♂️. Но продолжаю болеть за них) 🤷🏾‍♂️
Гениальный баскетболист, величайший айкью??
Мы точно про Др. Грина??
В прайме был очень хорош и на мяче, и особенно без мяча, но и не близко к подобным эпитетам при всем уважении (в прошлом).
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Ну да, похоже на естественное движение. Естественное для Грина. 🙂
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Мне это напоминает фильм Последний бойскаут Америки. С Уиллисом. Как там футболист достал пушку и начал всех стрелять по пути к тачдауну. Мне кажется Грин уже не далёк от этого. И 5 матчей это мало. 15-20 и обязательная работа с психиатором.
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какая нехорошая рука)
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«Рука попало»🤣🤣🤣 дадада конечно. Совсем офигел этот Грин
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Ждем свежую порцию оправданий, от любителей этой манки. Не могу написать нормально, кем является грин и его безумные болельщики, ведь спортс не просто трет мои комментарии на эту тему, а банит за это сразу (есть пруфы). Видно любители грязи имеют права на сайте, в отличии от адекватных.
П.С. Ждем, когда манка кого-то покалечит или убьет на площадки, чтобы его вывели из состава лиги.
П.С. 2. А правда ли Морент был таким отбитым и ужасным, как это писали местные эксперты? Не является ли это тело, которое специально причиняет ущерб здоровью игроков плохим примером для подражания?
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Как болельщик ГСВ скажу, что это полный неадекват и ненормально. От одного из лучших пасующих больших в форменного психа, а главное что с Гобером, что тут эпизоды на ровном месте, и по игре Грин уже давно не тот. Такого Грина видеть в команде не хочется.
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Очень грубо прям
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Ответ ShowTime.
Давно болею за Уорриорз. Грин для меня гениальный баскетболист, ну это нельзя отрицать. Величайший баскетбольный IQ. Я всегда защищал его, даже в ситуации с Гобером. Но сегодня просто ужас. Дебильный , тупейший поступок. Как можно быть настолько умным игроком и одновременно таким тупорылым человеком? Мне очень жаль Стефа, он теряет годы своего прайма. Короче Дрэймонд 🤦🏾‍♂️. Но продолжаю болеть за них) 🤷🏾‍♂️
Все адекватные люди отвернулись от него намного раньше ситуации с Гобером, но если ты его даже тогда защищал, то у тебя с ним много общего. Ответ в мед карте.
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Бедный Дрэймонд. Оказывается это его рука много лет живёт самостоятельной жизнью и попадает в лица другим игрокам.🤣 Рука плохая, а Дреймонд хороший. Накажите руку уже, а не Дреймонда
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От Грина всем достаётся и своим, и чужим. Он по лицу чаше попадает, чем в кольцо...
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Просто отмоRозок, его у психиатра нужно содержать!
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Какой же там запас терпения у Керра
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Ему пора на курсы по управлению гневом
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Надо дать ему дискву и испытательный срок, чтобы при каждом повторном нарушении его отстраняли всё дольше. Вплоть до пожизненного)
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Дреймонд стабилен!
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Сначала ноги попадали, теперь руки пошли
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рука попала...
инстинкты не покинули Дрэймонда
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Дреймонд иди уже в коментаторы, лучше там напару с Баркли будешь народ веселить....))
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Руководство команды не думало Грина к психологу записать на курс? Желательно усиленный....
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Обезьяна немытая
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Похоже, Грин "Слово пацана" пересмотрел...
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В начале сезона ему по яйцам заехали, теперь хлеще отдувается
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Ответ Канат Майданов
Нужно отстранять мининум на 5 матчей, с крупным штрафом. Если не остановить это дикое животное, то в следующий раз пырнет кого-то на площадке от своей на безнаказанностью.
Нужно лицо ему разбить разок просто
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Ответ ShowTime.
Ооо началось , будьте проще
не ну если для тебя в порядке вещей заходить на удушающий во время баскетбольного матча к человеку, который просто растаскивал потасовку, то конечно все ок, вопросов нет)
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Ответ Роман Ефимов
Бедный Дрэймонд. Оказывается это его рука много лет живёт самостоятельной жизнью и попадает в лица другим игрокам.🤣 Рука плохая, а Дреймонд хороший. Накажите руку уже, а не Дреймонда
Рука уволилась 2 недели назад.
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