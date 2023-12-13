Дрэймонд Грин удален в матче с «Финиксом» за эпизод с Юсуфом Нуркичем. Он ударил соперника рукой по лицу
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин заработал удаление в матче с «Финиксом» за эпизод с центровым соперника Юсуфом Нуркичем.
В начале третьей четверти Грин ударил соперника рукой по лицу. Перед этим баскетболисты вели борьбу за позицию.
Дрэймонд получил неспортивный фол второй степени.
В нынешнем сезоне бигмен «Уорриорз» уже получал 5-матчевую дисквалификацию за нападение на Руди Гобера во время встречи с «Миннесотой».
Мы точно про Др. Грина??
В прайме был очень хорош и на мяче, и особенно без мяча, но и не близко к подобным эпитетам при всем уважении (в прошлом).
П.С. Ждем, когда манка кого-то покалечит или убьет на площадки, чтобы его вывели из состава лиги.
П.С. 2. А правда ли Морент был таким отбитым и ужасным, как это писали местные эксперты? Не является ли это тело, которое специально причиняет ущерб здоровью игроков плохим примером для подражания?
инстинкты не покинули Дрэймонда