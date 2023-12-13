Стивен Эй Смит: «Дрэймонд Грин будет дисквалифицирован минимум на 10 матчей»
Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит заявил, что комиссионер НБА Адам Сильвер примет непосредственное участие в принятии решения по Дрэймонду Грину и форвард «Голден Стэйт» будет дисквалифицирован как минимум на 10 игр.
«Дрэймонд Грин будет дисквалифицирован минимум на 10 матчей. Это произойдет. Я люблю Дрэймонда, но ему нет оправданий. Он извинился, я это уважаю. Это был неспортивный фол второй степени, он определенно должен был быть удален.
Согласно моим источникам, лига проводит встречу прямо сейчас. Решение будет принимать не Джо Дюмарс и не совет. Адам Сильвер, комиссионер НБА, будет принимать непосредственное участие в принятии решения по Дрэймонду Грину.
Его неоднократно предупреждали. Его репутация – это его репутация. Его уже дисквалифицировали на пять матчей в этом сезоне. И теперь они положат этому конец.
Худшее, что могло случиться – это слова Нуркича. Игроки садится и говорит: «Я не знаю, что с ним не так. Ему нужна помощь». И никто не может не согласиться с ним», – сказал Смит.
Но здесь...блин, вот ему не стыдно оправдываться тем, что его держали...за БЕДРО?
Непроизвольные движения? Ты на 180 градусов развернулся и втащил с размаха человеку, просто за то, что он в контактном виде спорта положил тебе руку на тебя?
Зачем такой баскет нужен? Ты завалил тот финал против Леброна, ударив по яйкам и удалившись.
Ты втащил Адамсу на ровном месте, а это чуть ли не добрейший человек во всей лиге.
Ты много раз задирал ноги рискуя здоровьем соперников.
Ты втащил Пулу в лицо, его обменяли, дав тебе контракт
Ты душил Гобера - отделался пятиматчевой дисквалификацией
Ты просто на пустом месте втащил сопернику. Как бы я не любил эту банду - но сколько еще отговорок можно слушать от неуправляемого?
Дайте 25-30 матчей дисквы, без зарплаты, скажите, что еще одно такое и будет год. Ну что за мягкотелость?
И этот человек с огромным опытом игр плей офф, где игроки разве что в трусы друг другу не лезут