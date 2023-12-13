Стивен Эй Смит: «Дрэймонд Грин будет дисквалифицирован минимум на 10 матчей»

Теги Голден Стэйт НБА Баскетбол - видео Дрэймонд Грин Баскетбол

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит заявил, что комиссионер НБА Адам Сильвер примет непосредственное участие в принятии решения по Дрэймонду Грину и форвард «Голден Стэйт» будет дисквалифицирован как минимум на 10 игр.

«Дрэймонд Грин будет дисквалифицирован минимум на 10 матчей. Это произойдет. Я люблю Дрэймонда, но ему нет оправданий. Он извинился, я это уважаю. Это был неспортивный фол второй степени, он определенно должен был быть удален.

Согласно моим источникам, лига проводит встречу прямо сейчас. Решение будет принимать не Джо Дюмарс и не совет. Адам Сильвер, комиссионер НБА, будет принимать непосредственное участие в принятии решения по Дрэймонду Грину.

Его неоднократно предупреждали. Его репутация – это его репутация. Его уже дисквалифицировали на пять матчей в этом сезоне. И теперь они положат этому конец.

Худшее, что могло случиться – это слова Нуркича. Игроки садится и говорит: «Я не знаю, что с ним не так. Ему нужна помощь». И никто не может не согласиться с ним», – сказал Смит.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Парни, вот честно, я даже в случае с Гобером старался как-то понять Грина, ну влетел он, испугавшись за Томпсона. Ну люблю я эту банду.
Но здесь...блин, вот ему не стыдно оправдываться тем, что его держали...за БЕДРО?
Непроизвольные движения? Ты на 180 градусов развернулся и втащил с размаха человеку, просто за то, что он в контактном виде спорта положил тебе руку на тебя?
Зачем такой баскет нужен? Ты завалил тот финал против Леброна, ударив по яйкам и удалившись.
Ты втащил Адамсу на ровном месте, а это чуть ли не добрейший человек во всей лиге.
Ты много раз задирал ноги рискуя здоровьем соперников.
Ты втащил Пулу в лицо, его обменяли, дав тебе контракт
Ты душил Гобера - отделался пятиматчевой дисквалификацией
Ты просто на пустом месте втащил сопернику. Как бы я не любил эту банду - но сколько еще отговорок можно слушать от неуправляемого?
Дайте 25-30 матчей дисквы, без зарплаты, скажите, что еще одно такое и будет год. Ну что за мягкотелость?

И этот человек с огромным опытом игр плей офф, где игроки разве что в трусы друг другу не лезут
0
0
0
Мало для злостного рецидивиста
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий