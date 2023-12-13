Стивен Эй Смит: «Дрэймонд Грин будет дисквалифицирован минимум на 10 матчей»

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит заявил, что комиссионер НБА Адам Сильвер примет непосредственное участие в принятии решения по Дрэймонду Грину и форвард « » будет дисквалифицирован как минимум на 10 игр.

« будет дисквалифицирован минимум на 10 матчей. Это произойдет. Я люблю Дрэймонда, но ему нет оправданий. Он извинился, я это уважаю. Это был неспортивный фол второй степени, он определенно должен был быть удален.

Согласно моим источникам, лига проводит встречу прямо сейчас. Решение будет принимать не Джо Дюмарс и не совет. Адам Сильвер, комиссионер НБА, будет принимать непосредственное участие в принятии решения по Дрэймонду Грину.

Его неоднократно предупреждали. Его репутация – это его репутация. Его уже дисквалифицировали на пять матчей в этом сезоне. И теперь они положат этому конец.

Худшее, что могло случиться – это слова Нуркича. Игроки садится и говорит: «Я не знаю, что с ним не так. Ему нужна помощь». И никто не может не согласиться с ним», – сказал Смит.