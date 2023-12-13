Форвард « » заработал удаление в матче с « » за эпизод с центровым соперника .

В начале третьей четверти Грин ударил соперника рукой по лицу. Перед этим баскетболисты вели борьбу за позицию.

«Он потянул меня за бедро, а я развернулся, чтобы судьи видели, что там нарушение, и вступил с ним в контакт. Я не из тех, кто извиняется за то, что собирался сделать, но я извинюсь перед Юсуфом, потому что не собирался его бить, удар был неумышленный. Я просто пытался сделать акцент на том, что там нарушение.

Я не симулянт. Просто хотел акцентировать внимание судей, потому что он схватил меня и потянул мое бедро назад», – заявил Грин.