Дрэймонд Грин об инциденте с Нуркичем: «Обычно я не извиняюсь, но сейчас сделаю это. Удар был неумышленный»

Теги Голден Стэйт Финикс НБА Дрэймонд Грин Юсуф Нуркич Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин заработал удаление в матче с «Финиксом» за эпизод с центровым соперника Юсуфом Нуркичем.

В начале третьей четверти Грин ударил соперника рукой по лицу. Перед этим баскетболисты вели борьбу за позицию.

«Он потянул меня за бедро, а я развернулся, чтобы судьи видели, что там нарушение, и вступил с ним в контакт. Я не из тех, кто извиняется за то, что собирался сделать, но я извинюсь перед Юсуфом, потому что не собирался его бить, удар был неумышленный. Я просто пытался сделать акцент на том, что там нарушение.

Я не симулянт. Просто хотел акцентировать внимание судей, потому что он схватил меня и потянул мое бедро назад», – заявил Грин.

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15 комментариев
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Есть миллион других способов чтобы продать фол, но Дрэй выбирает проверенный годами режим бешеной мельницы.
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Следующий раз чтобы обратить внимание судей он возьмёт на площадку нож
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Кто ж тебе поверит
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Все понятно с Дреймондом, никакой симпатии не останется к нему после завершения карьеры.
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Вот ведь очевидно, что у Грина с головой не все в порядке, раз такие вещи исполняет на регулярной основе. Неужели в штате ГСВ нет психолога, который с такими случаями работает? И лига молчит - это же не пушкой на видео размахивать
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Пацаны не извиняются
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мазафакер залетел все-таки
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Опять говорит какой-то псевдооправдательный бред. Я когда читаю или слушаю его интервью, вижу ребенка который неумело пытается продать собственную невиновность независимо от обстоятельств
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Совершенно поехавший чёрт
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Ответ ssstalker
Вот ведь очевидно, что у Грина с головой не все в порядке, раз такие вещи исполняет на регулярной основе. Неужели в штате ГСВ нет психолога, который с такими случаями работает? И лига молчит - это же не пушкой на видео размахивать
Если психологи его успокоят, то он станет мягким и бесполезным игроком.
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Грин не затерялся бы в МИД РФ.
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Мне часто приходится слышать защитников Зелененького, что дескать он один из немногих, кто воплощает олдскульную НБА в противовес совремнным "мягкотелым" звёздам. Но как по мне при этом не надо превращать баскетбол в MMA ))
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Рафик неуиноват
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Раз дело дошло до извинений от Грина – значит дело пахнет керосином и судя по всему зимой на площадке НБА его можно будет увидать лишь в нарезках прошлых игр.
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