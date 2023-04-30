Дрэймонд Грин: «Уход Кевина Дюрэнта из «Уорриорз» был пощечиной»

Теги Голден Стэйт Финикс НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин признался, что уход Кевина Дюрэнта из команды в 2019 году стал «пощечиной».

«Когда Кевин Дюрэнт пришел в «Уорриорз», главным, кто должен был с этим согласиться, был Стеф Карри. Итак, мы открыли свою дверь, приняли его с распростертыми объятиями, все было великолепно, но недолговечно, и это пощечина.

Когда кто-то просто решает заняться чем-то другим, это не обязательно пощечина. Пощечина – это когда я открыл для тебя свой дом, впустил тебя и позволил тебе стать его частью.

Потом, если все закончилось, и ты захотел заняться чем-то другим, мы расстаемся без всяких обид. Это братство», – сказал Грин.

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3 комментария

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Денис Храпунов
Конечно забавнее всего слышать это от Дреймона)
+4
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jonnysilverhand01
Зато его приход, был читерством
+2
-2
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