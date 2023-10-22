Дрэймонд Грин получил разрешение врачей на тренировки «5 на 5»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин получил разрешение врачей возобновить полноценные тренировки с игрой «5 на 5».
Ранее главный тренер команды Стив Керр сказал, что Грину нужно сыграть «5 на 5», прежде чем он сможет принять участие в матче. Участие Грина в матче открытия сезона против «Финикса» 24 октября остается под вопросом, но сам форвард надеется выйти на паркет.
Грин восстанавливается после растяжения связок левого голеностопного сустава.
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