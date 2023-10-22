Дрэймонд Грин получил разрешение врачей на тренировки «5 на 5»

Теги травмы Голден Стэйт Финикс НБА Стив Керр Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин получил разрешение врачей возобновить полноценные тренировки с игрой «5 на 5».

Ранее главный тренер команды Стив Керр сказал, что Грину нужно сыграть «5 на 5», прежде чем он сможет принять участие в матче. Участие Грина в матче открытия сезона против «Финикса» 24 октября остается под вопросом, но сам форвард надеется выйти на паркет.

Грин восстанавливается после растяжения связок левого голеностопного сустава.

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