Дрэймонд Грин получил разрешение врачей на тренировки «5 на 5»

Форвард « » получил разрешение врачей возобновить полноценные тренировки с игрой «5 на 5».

Ранее главный тренер команды сказал, что Грину нужно сыграть «5 на 5», прежде чем он сможет принять участие в матче. Участие Грина в матче открытия сезона против « » 24 октября остается под вопросом, но сам форвард надеется выйти на паркет.

Грин восстанавливается после растяжения связок левого голеностопного сустава.

Династия «Уорриорс» умерла?