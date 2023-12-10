Д’Анджело Расселл о Брюсе Брауне: «Он весь год гадости в мою сторону говорил. Есть что высказать? Покажи на паркете. Йокича больше нет рядом»

Теги Индиана Лейкерс НБА Д’Анджело Расселл Брюс Браун Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл объяснил, почему с особым энтузиазмом подошел к противостоянию с форвардом «Индианы» Брюсом Брауном.

«Он весь год гадости в мою сторону говорил. А я решил показать своей игрой. Мне нечего ему сказать. Я его фанат, если честно.

Все заканчивается на площадке. Есть что сказать? Покажи это на паркете. Йокича больше нет рядом. Все по-другому», – поделился Расселл.

 

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1 комментарий
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Интересно наблюдать за взрослыми людьми с детскими обидками....
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