Д’Анджело Расселл о Брюсе Брауне: «Он весь год гадости в мою сторону говорил. Есть что высказать? Покажи на паркете. Йокича больше нет рядом»

Разыгрывающий « » Д’Анджело Расселл объяснил, почему с особым энтузиазмом подошел к противостоянию с форвардом «Индианы» .

«Он весь год гадости в мою сторону говорил. А я решил показать своей игрой. Мне нечего ему сказать. Я его фанат, если честно.

Все заканчивается на площадке. Есть что сказать? Покажи это на паркете. Йокича больше нет рядом. Все по-другому», – поделился Расселл.