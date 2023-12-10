Остин Ривз на вопрос, считает ли себя 3-й опцией команды: «Не думаю, что кто-то в нашей команде беспокоится о том, кто является третьим, четвертым или пятым номером»

Атакующий защитник « » ответил на вопрос, считает ли себя третьей опцией в составе команды.

«Я не знаю. Не думаю об этом. Очевидно, что у нас много действительно хороших игроков. Особенно Ди-Ло. И «третья звезда» всегда меняется. Это может быть кто угодно в любой вечер.

Не думаю, что кто-то в нашей команде беспокоится о том, кто является третьим, четвертым или пятым номером. Мы просто хотим победить», – сказал Ривз.