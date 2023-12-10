Максвелл Льюис получит 45% прибавку к зарплате после победы во внутрисезонном турнире, Реддиш и Хэйс – 23%, Леброн и Дэвис – 1%

«Лейкерс» обыграли «Индиану» (123:109) в финале и выиграли внутрисезонный турнир .

Каждый игрок « » получит по 500 000 долларов в качестве призовых за победу.

Для звезд команды (47,6 млн) и (40,6 млн) деньги станут лишь 1% от зарплаты за сезон-2023/24.

Выбранный под 40-м номером на драфте-2023 Максвелл Льюис, который в среднем проводит по 4,7 минуты на площадке, получит почти 50% прибавку – в рамках действующего соглашения ему положены 1,1 млн долларов.

и Джексон Хэйс заработают почти на четверть больше, а Макс Кристи – на 29%.