Максвелл Льюис получит 45% прибавку к зарплате после победы во внутрисезонном турнире, Реддиш и Хэйс – 23%, Леброн и Дэвис – 1%

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«Лейкерс» обыграли «Индиану» (123:109) в финале и выиграли внутрисезонный турнир НБА.

Каждый игрок «Лейкерс» получит по 500 000 долларов в качестве призовых за победу.

Для звезд команды Леброна Джеймса (47,6 млн) и Энтони Дэвиса (40,6 млн) деньги станут лишь 1% от зарплаты за сезон-2023/24.

Выбранный под 40-м номером на драфте-2023 Максвелл Льюис, который в среднем проводит по 4,7 минуты на площадке, получит почти 50% прибавку – в рамках действующего соглашения ему положены 1,1 млн долларов.

Кэм Реддиш и Джексон Хэйс заработают почти на четверть больше, а Макс Кристи – на 29%.

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