Д’Анджело Расселл о призовых за внутрисезонный турнир: «Этими деньгами можно оплатить два летних отпуска»

Теги Лейкерс НБА Д’Анджело Расселл Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл констатировал, что НБА выплачивает игрокам достойные призовые за новый внутрисезонный турнир.

Каждый игрок победившей команды получит по 500 тысяч долларов.

«Эволюция игры привела к тому, что на карту поставлено много денег.

Появляется возможность оплатить свое лето призовыми, оплатить ими перерыв на Матч звезд. Этими деньгами можно оплатить даже два летних отпуска, такая там сумма», – признался Расселл.

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6 комментариев
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Согласен, на 45млн рублей можно очень хорошо отдохнуть 2 раза за лето.
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с 500 тыс 250 тыс пойдёт на налоги
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Не думал, что 500к замотивируют игроков с контрактом 100+ млн
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Борода столько за выходные в Вегасе оставляет, пфф
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Ответ saner-s88
Не думал, что 500к замотивируют игроков с контрактом 100+ млн
У Ривза зарплата в год 12 млн (налоги не считаем). Вы бы не захотели постараться ради премии в половину месячной зарплаты? А для игроков на минималке, например Реддиш (2 млн) вообще хороший стимул. У Рассела 17 млн. Халибертон в этом году зарабатывает всего 5,8 млн - месячную зарплату может получить дополнительно
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Ответ M & M
с 500 тыс 250 тыс пойдёт на налоги
Скорее около 200-220 тыс, но тоже не малая сумма.
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