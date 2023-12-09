Д’Анджело Расселл о призовых за внутрисезонный турнир: «Этими деньгами можно оплатить два летних отпуска»

Разыгрывающий « » Д’Анджело Расселл констатировал, что выплачивает игрокам достойные призовые за новый внутрисезонный турнир.

Каждый игрок победившей команды получит по 500 тысяч долларов.

«Эволюция игры привела к тому, что на карту поставлено много денег.

Появляется возможность оплатить свое лето призовыми, оплатить ими перерыв на Матч звезд. Этими деньгами можно оплатить даже два летних отпуска, такая там сумма», – признался Расселл.