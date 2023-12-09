Д’Анджело Расселл о призовых за внутрисезонный турнир: «Этими деньгами можно оплатить два летних отпуска»
Разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл констатировал, что НБА выплачивает игрокам достойные призовые за новый внутрисезонный турнир.
Каждый игрок победившей команды получит по 500 тысяч долларов.
«Эволюция игры привела к тому, что на карту поставлено много денег.
Появляется возможность оплатить свое лето призовыми, оплатить ими перерыв на Матч звезд. Этими деньгами можно оплатить даже два летних отпуска, такая там сумма», – признался Расселл.