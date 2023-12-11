Вероника Степанова: «Нам нужно участвовать в соревнованиях на тех же условиях, что и другие команды, либо пусть все идут скандинавским лесом»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) МОК Олимпийская сборная России Елена Вяльбе Валентина Родионенко Париж-2024 Олимпиада-2026 Вероника Степанова Лыжи

Степанова считает, что россияне должны выступать на равных условиях с другими командами.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Нейтральных спортсменов будут допускать к Играм в соответствии с рекомендациями МОК (недопуск атлетов из командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия).

– Не могу полностью утверждать, что такие же условия по допуску МОК выдвинет участникам зимних Олимпийских игр. Все будем решать по мере поступления и рассматривать условия ближе к делу. Сейчас речь идет о летних Играх.

Хочу очень возгордиться нашими сильными женщинами из российского спорта. Это я про Валентину Родионенко и Елену Вяльбе. У нас есть женщины с сильным характером и чувством собственного достоинства. Я с ними согласна, что нам нужно участвовать в соревнованиях на тех же условиях, что и другие команды, либо пусть все идут скандинавским лесом.

– Понимаете, что если мы бойкотируем летние Игры, то может последовать бан и на зимние?

– Какая связь между летними и зимними Играми здесь? У нас нет четкого разделения на черное и белое. Все будем рассматривать индивидуально. Когда будем разговаривать о зимней Олимпиаде и критериях, тогда будем рассуждать и решать, приезжать нам или нет.

– Вы неоднократно подчеркивали, что нельзя соглашаться с требованиями, если они идут вразрез с патриотизмом. Многие вас упрекают в том, что вы просто боитесь ехать на международные соревнования, а выступаете там, где вам удобно. Что ответите таким людям?

– Зачем идти на мероприятие, организаторы которого выдвигают унизительные условия? Представляете, вас приглашают, но именно только вам диктуют, как себя вести, что говорить, как одеваться. Люди хоть с граммом достоинства и самоуважения не примут такие условия. Явиться на такое мероприятие будет унижением, – сказала олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова.

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12 комментариев
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Надо отправить в скандинавские леса Степанову. Никто против не будет.
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Плевать на бан!.. пусть хоть на сто лет банят!.. олимпийского движения уже нет, как такового (благодаря таким деятелям, как Бах и ему подобным)... так что тут жалеть не о чем... Зачем рваться туда, где сплошная русофобия и двойные стандарты? Гордость и патриотизм должны быть превыше всего. А эти все дурацкие отговорки, типа "век спортсмена короток" пусть останутся на совести тех, кто всё таки поедет выступать без флага и гимна (без роду и имени)...
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Ответ Максим Столбов
Надо отправить в скандинавские леса Степанову. Никто против не будет.
Так они ж не хотят.)
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В кои веки, соглашусь со Степановой. Вот только с лесом бы ей определиться. Скандинавским или все таки норвежским?))
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Если представительство наших лыжников в Милане будет подобно оному у биатлонистов в Пхенчхане, то... нам такой хоккей не нужен.
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Вот какая тебе хрен разница..
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Пока лесом отправили Степанову...и даже не скандинавским.
Хотя леса в России прекрасные, но это к данной ситуации не относится))
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Ответ figarotuttam
Руки загребуки прочь!! А сам вот сам отправляйся. Но_неймом больше или меньше))) не заметно будет
Какая разница между двумя "Но_неймами" - тобой и им?
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Ответ evgeniy
В кои веки, соглашусь со Степановой. Вот только с лесом бы ей определиться. Скандинавским или все таки норвежским?))
Так пусть через все шагают по очереди. По пути ведь. С финских начнут, продолжат шведскими, закончат норвежскими. Потом вплавь до Исландии, там и Гренландия не за горами. Одно нам точно хорошо - долго нас донимать не будут. Отдохнем
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Ответ Rygeek
Если представительство наших лыжников в Милане будет подобно оному у биатлонистов в Пхенчхане, то... нам такой хоккей не нужен.
Помню бужал Бабиков, кто еще? Угрюмо так было, что лучше бы не ездили
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Ответ fewral
Вот какая тебе хрен разница..
На здоровую голову не перекладывай. Если тебе все равно на будущее страны где будут жить и работать твои дети, то соболезную тебе… Плохо дело!
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