Вероника Степанова: «Нам нужно участвовать в соревнованиях на тех же условиях, что и другие команды, либо пусть все идут скандинавским лесом»

Степанова считает, что россияне должны выступать на равных условиях с другими командами.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в в нейтральном статусе.

Нейтральных спортсменов будут допускать к Играм в соответствии с рекомендациями (недопуск атлетов из командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия).

– Не могу полностью утверждать, что такие же условия по допуску МОК выдвинет участникам зимних Олимпийских игр. Все будем решать по мере поступления и рассматривать условия ближе к делу. Сейчас речь идет о летних Играх.

Хочу очень возгордиться нашими сильными женщинами из российского спорта. Это я про Валентину Родионенко и . У нас есть женщины с сильным характером и чувством собственного достоинства. Я с ними согласна, что нам нужно участвовать в соревнованиях на тех же условиях, что и другие команды, либо пусть все идут скандинавским лесом.

– Понимаете, что если мы бойкотируем летние Игры, то может последовать бан и на зимние?

– Какая связь между летними и зимними Играми здесь? У нас нет четкого разделения на черное и белое. Все будем рассматривать индивидуально. Когда будем разговаривать о зимней Олимпиаде и критериях, тогда будем рассуждать и решать, приезжать нам или нет.

– Вы неоднократно подчеркивали, что нельзя соглашаться с требованиями, если они идут вразрез с патриотизмом. Многие вас упрекают в том, что вы просто боитесь ехать на международные соревнования, а выступаете там, где вам удобно. Что ответите таким людям?

– Зачем идти на мероприятие, организаторы которого выдвигают унизительные условия? Представляете, вас приглашают, но именно только вам диктуют, как себя вести, что говорить, как одеваться. Люди хоть с граммом достоинства и самоуважения не примут такие условия. Явиться на такое мероприятие будет унижением, – сказала олимпийская чемпионка в лыжной эстафете .