Бестемьянова об условиях допуска россиян на Олимпиаду: «С какой стати спортсмен должен заполнять какие-то анкеты. Это просто бред! Но все равно ехать надо»

Наталья Бестемьянова назвала бредом условия допуска россиян на Олимпиаду.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Нейтральных спортсменов будут допускать к Играм в соответствии с рекомендациями МОК (недопуск атлетов из командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия).

«Это дискриминация! С какой стати спортсмен должен заполнять какие-то анкеты. Это просто бред! Хотелось бы, чтобы к зимней Олимпиаде не было таких критериев, потому что я не очень понимаю, кто сможет поехать на летние Олимпийские игры.

Но все равно ехать надо. Нужно стараться обойти эти препоны и ехать», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.