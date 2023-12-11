Бестемьянова об условиях допуска россиян на Олимпиаду: «С какой стати спортсмен должен заполнять какие-то анкеты. Это просто бред! Но все равно ехать надо»

Теги МОК Олимпийская сборная России Наталья Бестемьянова Париж-2024 Фигурное катание

Наталья Бестемьянова назвала бредом условия допуска россиян на Олимпиаду.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Нейтральных спортсменов будут допускать к Играм в соответствии с рекомендациями МОК (недопуск атлетов из командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия).

«Это дискриминация! С какой стати спортсмен должен заполнять какие-то анкеты. Это просто бред! Хотелось бы, чтобы к зимней Олимпиаде не было таких критериев, потому что я не очень понимаю, кто сможет поехать на летние Олимпийские игры.

Но все равно ехать надо. Нужно стараться обойти эти препоны и ехать», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

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6 комментариев
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Какая-то противоречивая Наталья. Это бред, но ехать надо. А смысл?
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Легкоатлеты не едут. Командные виды не едут. Связанные с ЦСКА не едут.
Пока 8 человек едет. Надеюсь за свой счёт.
Почему надо ехать?
Очень спорная позиция.
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Наталья Филимоновна, ну вчера же Писеев сказал, что пока НИКТО НЕ ВИДЕЛ текста декларации, какие там будут условия допуска - информация предварительная - без государственной символики и пропаганды (уже на этих условиях ездили), без командных видов и связи с силовыми структурами - это сложнее.
Но все ждут главного - отмашки российской власти, и вот тогда у всех "экспертов" появится "собственное мнение" по этому вопросу...
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Всю дорогу после скандалов считала что спортсмены должны ехать, даже под нейтральным флагом. Они ради этого пахали всю жизнь.

Но, сейчас, когда там на фронте погибают наши мужчины… думаю ехать без флага - это в первую очередь плевок в их лица. Только с флагом, а не с позорным белым - символом капитуляции. Тем более провели через жернова десятков унижений. В этот раз это будет реально позор.

МОК и ко ведут себя как существо не обремененное социальной ответственностью. Их стандарты не просто двойные. Они многослойные и насквозь прогнившие. Никаких принципов. Ханжи, лицемеры и ублюдки. И теперь ползти им на поклон, стирая колени в кровь с белым флагом? Нет. И еще раз нет.
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Как можно обойти официальные требования, если они уже выставлены?))) Подписать анкету ручкой с исчезающими чернилами что ли?)
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А мне кажется, что в таких условиях ехать не надо, иначе дальше будет только хуже. Опыт поездок без флага и гимна уже показал это. А вот жесткая позиция напротив даст понять, что нас не прогнуть и придется им нас допустить пусть и чуть позже, но с атрибутами страны. Причем важно, чтобы эта жестокость исходила прежде всего от спортсменов как граждан России.
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