Бестемьянова об условиях допуска россиян на Олимпиаду: «С какой стати спортсмен должен заполнять какие-то анкеты. Это просто бред! Но все равно ехать надо»
Наталья Бестемьянова назвала бредом условия допуска россиян на Олимпиаду.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.
Нейтральных спортсменов будут допускать к Играм в соответствии с рекомендациями МОК (недопуск атлетов из командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия).
«Это дискриминация! С какой стати спортсмен должен заполнять какие-то анкеты. Это просто бред! Хотелось бы, чтобы к зимней Олимпиаде не было таких критериев, потому что я не очень понимаю, кто сможет поехать на летние Олимпийские игры.
Но все равно ехать надо. Нужно стараться обойти эти препоны и ехать», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.
Пока 8 человек едет. Надеюсь за свой счёт.
Почему надо ехать?
Очень спорная позиция.
Но все ждут главного - отмашки российской власти, и вот тогда у всех "экспертов" появится "собственное мнение" по этому вопросу...
Но, сейчас, когда там на фронте погибают наши мужчины… думаю ехать без флага - это в первую очередь плевок в их лица. Только с флагом, а не с позорным белым - символом капитуляции. Тем более провели через жернова десятков унижений. В этот раз это будет реально позор.
МОК и ко ведут себя как существо не обремененное социальной ответственностью. Их стандарты не просто двойные. Они многослойные и насквозь прогнившие. Никаких принципов. Ханжи, лицемеры и ублюдки. И теперь ползти им на поклон, стирая колени в кровь с белым флагом? Нет. И еще раз нет.