Илона Корстин: «ЦСКА доказал, что не зря именно он лидирует сейчас в чемпионате»

Генеральный директор лиги ВТБ Илона Корстин поделилась впечатлениями от матча недели ЦСКА – « » (104:89 ОТ).

«Игра получилась очень результативной, набрал больше 100 очков. Из них 22 в овертайме, что является повторением рекорда Лиги ВТБ. В целом игра мне очень понравилась. Встречались два принципиальных соперника. Красивая баскетбольная афиша ЦСКА – «Зенит», хорошая атмосфера в зале, много красивых моментов.

Казалось, что ЦСКА контролирует ход встречи, но это были только ощущения. За счет лидерских качеств Эртеля и Фрэйзера «Зенит» сравнял счет и получил шанс на выход в дополнительную 5-минутку. Однако в овертайме баскетболисты ЦСКА действовали гораздо увереннее. Особо выделю Антона Астапковича, Каспера Уэйра и Тони Джекери.

У лидеров же «Зенита» не шли броски. Овертайм им откровенно не удался. ЦСКА доказал, что не зря именно он лидирует сейчас в чемпионате. Настрой игроков в овертайме был впечатляющий.

Жаль, что такая классная игра была омрачена травмой Сергея Карасева. Надеюсь, что с ним все будет хорошо, и форвард сможет избежать серьезной травмы. Желаю ему скорейшего выздоровления», – сказала Илона Корстин.