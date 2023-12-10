Хавьер Паскуаль после поражения от ЦСКА: «Будем продолжать бороться, сезон длинный»

Главный тренер « » после поражения от ЦСКА (89:104 ОТ) посетовал на травмы у своих игроков, но заявил, что команда будет продолжать бороться.

«Поздравляю ЦСКА, матч получился интересным для баскетбольных болельщиков. Мы не очень хорошо начали, особенно в защите, не следовали установленным нами правилам. Тем не менее лучше играли во второй половине и смогли вернуться в игру.

Проблемой были два быстрых фола Фрэйзера, но он позже вернулся на площадку и помог команде. Мы боролись, но на финише травмы получили Курич и Карасев, у Хантера была небольшая травма, и он получил пятый фол в овертайме, у Зубкова была травма.

Будем продолжать бороться, сезон длинный», – сказал Паскуаль.