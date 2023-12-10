Эмил Райкович: «Команда показала характер и собранность»
Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович похвалил свою команду за характер и собранность, проявленные в овертайме матча против «Зенита» (104:89 ОТ).
«Как всегда, матч с «Зенитом» получился отличным, с «горячей» атмосферой и заполненным залом.
Мы контролировали игру большую часть времени, наши тактические идеи в защите и нападении, в основном, работали. За исключением концовки, в которой допустили две серьезные ошибки. Команда показала характер и собранность после такого падения и уверенно победила в овертайме.
Главное: хочу пожелать здоровья Сергею Карасеву. Надеюсь, травма окажется не серьезной, и он сможет скоро вернуться на площадку», – сказал Райкович.