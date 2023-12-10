Хавьер Паскуаль о травме Карасева: «Сергею предстоит отправиться в госпиталь. Он испытывает сильную боль в спине»

Теги травмы ЦСКА Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Сергей Карасев Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал травму форварда петербургской команды Сергея Карасева.

«Сергею предстоит отправиться в госпиталь. Он испытывает сильную боль в спине. Будем надеяться, что все будет хорошо», – сказал тренер.

Карасев травмировался во время гостевого матча против ЦСКА (89:104 ОТ). Форвард после столкновения с Самсоном Руженцевым покинул площадку на носилках.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий