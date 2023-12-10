Хавьер Паскуаль о травме Карасева: «Сергею предстоит отправиться в госпиталь. Он испытывает сильную боль в спине»
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал травму форварда петербургской команды Сергея Карасева.
«Сергею предстоит отправиться в госпиталь. Он испытывает сильную боль в спине. Будем надеяться, что все будет хорошо», – сказал тренер.
Карасев травмировался во время гостевого матча против ЦСКА (89:104 ОТ). Форвард после столкновения с Самсоном Руженцевым покинул площадку на носилках.