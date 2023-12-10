Хавьер Паскуаль о травме Карасева: «Сергею предстоит отправиться в госпиталь. Он испытывает сильную боль в спине»

Главный тренер « » прокомментировал травму форварда петербургской команды .

«Сергею предстоит отправиться в госпиталь. Он испытывает сильную боль в спине. Будем надеяться, что все будет хорошо», – сказал тренер.

Карасев травмировался во время гостевого матча против (89:104 ОТ). Форвард после столкновения с Самсоном Руженцевым покинул площадку на носилках.