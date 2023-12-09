Дрэймонд Грин о фоле на Холмгрене: «Мой косяк. Такие ошибки должны совершать молодые ребята, а не парень с 12-летним стажем»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин признал, что допустил оплошность, когда после его нарушения на Чете Холмгрене «Оклахома» получила возможность сравнять счет.
Грин сфолил на новичке на последних секундах основного времени при «+3», тот исполнял дальний бросок и получил право встать на линию. В овертайме «Тандер» вырвали победу – 138:136.
«Мы много говорили об этом, о необходимости вовремя сфолить, когда команда ведет три очка.
Я серьезно к этому отнесся, понимая, что надо сфолить и не дать им бросить 3-очковый. Лично мне кажется, что я успел нарушить правила до того, как Холмгрен начал бросковое движение. Но я смотрел повтор и видел, что да, там все очень близко.
Не знаю, успел я в итоге или нет, но судьи решили сохранить в силе решение, принятое во время игры. Три штрафных... Это мой косяк. Такие ошибки должны совершать молодые ребята, а не парень с 12-летним стажем», – заявил Грин.