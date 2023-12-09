Форвард « » признал, что допустил оплошность, когда после его нарушения на «Оклахома» получила возможность сравнять счет.

Грин сфолил на новичке на последних секундах основного времени при «+3», тот исполнял дальний бросок и получил право встать на линию. В овертайме «Тандер» вырвали победу – 138:136.

«Мы много говорили об этом, о необходимости вовремя сфолить, когда команда ведет три очка.

Я серьезно к этому отнесся, понимая, что надо сфолить и не дать им бросить 3-очковый. Лично мне кажется, что я успел нарушить правила до того, как Холмгрен начал бросковое движение. Но я смотрел повтор и видел, что да, там все очень близко.

Не знаю, успел я в итоге или нет, но судьи решили сохранить в силе решение, принятое во время игры. Три штрафных... Это мой косяк. Такие ошибки должны совершать молодые ребята, а не парень с 12-летним стажем», – заявил Грин.