Чет Холмгрен сделал дабл-дабл с 36 очками в победной игре с «Голден Стэйт»

«Оклахома» в дополнительной 5-минутке в гостях справилась с « » – 130:123.

Тяжелый форвард «Тандер» стал автором спасительного 3-очкового, который перевел игру в овертайм.

Второй номер драфта-2022 также отметился 36 очками, 10 подборами, 5 передачами, 2 перехватами и блок-шотом (4 потери).

За 37 минут на паркете бигмэн реализовал 14 из 22 с игры (2 из 5 трехочковых) и 6 из 7 с линии.

«Тандер» (8-4) поднялись на 4-ю строчку на Западе, «Уорриорз» проиграли шестой раз подряд и замыкают зону плей-ин с результатом 6-7.