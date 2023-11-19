Чет Холмгрен 3-очковым с разворота под сирену перевел игру с «Голден Стэйт» в овертайм

Теги Голден Стэйт НБА Баскетбол - видео Оклахома-Сити Эндрю Уиггинс Чет Холмгрен Баскетбол

«Оклахома» в дополнительной 5-минутке в гостях справилась с «Голден Стэйт» – 130:123.

«Уорриорз» вышли вперед за 1,6 секунды до финальной сирены после трехочкового форварда Эндрю Уиггинса.

Второй номер драфта-2022 Чет Холмгрен в ответном владении исполнил невероятный спасительный 3-очковый с разворота и перевел игру в овертайм.

Холмгрен отметился 36 очками, 10 подборами, 5 передачами, 2 перехватами и блок-шотом (4 потери).

«Тандер» (8-4) поднялись на 4-ю строчку на Западе, «Уорриорз» проиграли шестой раз подряд и замыкают зону плей-ин с результатом 6-7.

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7 комментариев

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AaaaRrrr
Это же буквально тот бросок КД)
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kufdim
Новичок сезона под вопросом после этого матча. Чет красава!!!
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Penguin
РОЙ
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de-fussball
за всю боль
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clyde
Черт Холмгрен
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Daishi
Ответ kufdim
Новичок сезона под вопросом после этого матча. Чет красава!!!
Матчей пока сыграно мало и ничего непонятно, но, как вариант, сейчас намечаются предпосылки, что мы можем стать свидетелями редчайшего события под названием "Двойной новичок". Последний раз такое было в сезоне 99-00. Когда Элтон Брэнд и Стив Фрэнсис распилили награду..)
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