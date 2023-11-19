Чет Холмгрен 3-очковым с разворота под сирену перевел игру с «Голден Стэйт» в овертайм
«Оклахома» в дополнительной 5-минутке в гостях справилась с «Голден Стэйт» – 130:123.
«Уорриорз» вышли вперед за 1,6 секунды до финальной сирены после трехочкового форварда Эндрю Уиггинса.
Второй номер драфта-2022 Чет Холмгрен в ответном владении исполнил невероятный спасительный 3-очковый с разворота и перевел игру в овертайм.
Холмгрен отметился 36 очками, 10 подборами, 5 передачами, 2 перехватами и блок-шотом (4 потери).
«Тандер» (8-4) поднялись на 4-ю строчку на Западе, «Уорриорз» проиграли шестой раз подряд и замыкают зону плей-ин с результатом 6-7.
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