Чет Холмгрен 3-очковым с разворота под сирену перевел игру с «Голден Стэйт» в овертайм

«Оклахома» в дополнительной 5-минутке в гостях справилась с « » – 130:123.

«Уорриорз» вышли вперед за 1,6 секунды до финальной сирены после трехочкового форварда .

Второй номер драфта-2022 в ответном владении исполнил невероятный спасительный 3-очковый с разворота и перевел игру в овертайм.

Холмгрен отметился 36 очками, 10 подборами, 5 передачами, 2 перехватами и блок-шотом (4 потери).

«Тандер» (8-4) поднялись на 4-ю строчку на Западе, «Уорриорз» проиграли шестой раз подряд и замыкают зону плей-ин с результатом 6-7.