Стив Керр о том, почему не фолили на Холмгрене: «Боялись, что будет пробивной»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр объяснил, почему не дал установку нарушить правила за 1,6 секунды до конца при «+3» на табло.
«Мы хотели нарушать правила только в том случае, если бы это был чистый фол», – сказал Керр.
Тренер объяснил, что зачастую судьи дают пробивной фол, и с этим «надо быть очень аккуратным».
Специалист отметил, что Эндрю Уиггинс оказал достаточное сопротивление, но Чет Холмгрен просто совершил «невероятный бросок».
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