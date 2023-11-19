Стив Керр о том, почему не фолили на Холмгрене: «Боялись, что будет пробивной»

Главный тренер « » объяснил, почему не дал установку нарушить правила за 1,6 секунды до конца при «+3» на табло.

«Мы хотели нарушать правила только в том случае, если бы это был чистый фол», – сказал Керр.

Тренер объяснил, что зачастую судьи дают пробивной фол, и с этим «надо быть очень аккуратным».

Специалист отметил, что оказал достаточное сопротивление, но просто совершил «невероятный бросок».