Владимир Гомельский: «Вовсе не уверен, что Бронни Джеймс будет в НБА»

Теги Леброн Джеймс НБА NCAA Владимир Гомельский Бронни Джеймс Баскетбол

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский в своей конференции выразил сомнения в том, что старший сын суперзвезды НБА Леброна Джеймса Бронни сможет попасть в лигу.

Леброн много раз говорил о том, что мечтает сыграть вместе с сыном.

Вопрос: Верите ли вы, что Леброн Джеймс сыграет со своим сыном в команде НБА?

Гомельский: Я искренне желаю Леброну осуществить эту мечту. Но состоится ли пришествие Джеймса-младшего в НБА, я вовсе не уверен.

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5 комментариев
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Ответ Райли Карри
Бронни будет в НБА. Пацан в достатке живет. Отец показывает отличный пример. С чего бы ему не играть в НБА?
например, по состоянию здоровья
+3
0
+3
Танаис или как там его в НБА есть, и Бронни тоже будет, если деда хотят иметь в команде.
+1
0
+1
Бронни будет в НБА. Пацан в достатке живет. Отец показывает отличный пример. С чего бы ему не играть в НБА?
0
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0
Хотя бы немного пояснил, почему так думает
0
0
0
Ответ Райли Карри
Бронни будет в НБА. Пацан в достатке живет. Отец показывает отличный пример. С чего бы ему не играть в НБА?
С того, что у него на тренировке сердце остановилось.
0
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