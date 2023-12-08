Владимир Гомельский: «Вовсе не уверен, что Бронни Джеймс будет в НБА»
Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский в своей конференции выразил сомнения в том, что старший сын суперзвезды НБА Леброна Джеймса Бронни сможет попасть в лигу.
Леброн много раз говорил о том, что мечтает сыграть вместе с сыном.
Вопрос: Верите ли вы, что Леброн Джеймс сыграет со своим сыном в команде НБА?
Гомельский: Я искренне желаю Леброну осуществить эту мечту. Но состоится ли пришествие Джеймса-младшего в НБА, я вовсе не уверен.