Известный комментатор и эксперт в своей конференции выразил сомнения в том, что старший сын суперзвезды НБА Леброна Джеймса Бронни сможет попасть в лигу.

Леброн много раз говорил о том, что мечтает сыграть вместе с сыном.

Вопрос: Верите ли вы, что Леброн Джеймс сыграет со своим сыном в команде НБА?

Гомельский: Я искренне желаю Леброну осуществить эту мечту. Но состоится ли пришествие Джеймса-младшего в НБА, я вовсе не уверен.