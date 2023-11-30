Бронни Джеймсу разрешили вернуться в баскетбол после остановки сердца

Сын суперзвезды «Лейкерс» , игрок Университета Южной Калифорнии Бронни Джеймс получил разрешение врачей вернуться на площадку.

Летом 19-летний защитник перенес во время тренировки остановку сердца, после чего ему сделали успешную операцию по устранению врожденного порока.

«Врачи разрешили Бронни Джеймсу полностью вернуться в баскетбол. На этой неделе Бронни пройдет окончательное обследование у сотрудников Университета Южной Калифорнии, возобновит тренировки на следующей неделе и вскоре после этого вернется к играм. Семья Джеймса хотела бы выразить благодарность невероятной медицинской команде, всему сообществу Университета Южной Калифорнии и особенно многочисленным друзьям, родственникам и поклонникам за их любовь и поддержку. Боритесь!» – говорится в заявлении представителя семьи Джеймсов.