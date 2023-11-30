Бронни Джеймсу разрешили вернуться в баскетбол после остановки сердца

Теги Леброн Джеймс НБА NCAA Университет Южная Калифорния Бронни Джеймс Баскетбол

Сын суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса, игрок Университета Южной Калифорнии Бронни Джеймс получил разрешение врачей вернуться на площадку.

Летом 19-летний защитник перенес во время тренировки остановку сердца, после чего ему сделали успешную операцию по устранению врожденного порока.

«Врачи разрешили Бронни Джеймсу полностью вернуться в баскетбол. На этой неделе Бронни пройдет окончательное обследование у сотрудников Университета Южной Калифорнии, возобновит тренировки на следующей неделе и вскоре после этого вернется к играм. Семья Джеймса хотела бы выразить благодарность невероятной медицинской команде, всему сообществу Университета Южной Калифорнии и особенно многочисленным друзьям, родственникам и поклонникам за их любовь и поддержку. Боритесь!» – говорится в заявлении представителя семьи Джеймсов.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Здоровья ему.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Если у Бронни сложится хорошая карьера, то представьте, насколько красивая будет история. Я с удовольствием думаю о том, какой классный сын вырос у Делла Карри и как спортсмен, и как человек. Надеюсь, и Бронни будет таким же классным и в игре, и в жизни.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий