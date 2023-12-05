Стивен Эй Смит: «Леброн заслужил право взять паузу и поехать на матч сына вместо игры «Лейкерс»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА NCAA Бронни Джеймс Стивен Эй Смит Баскетбол

Телеведущий Стивен Эй Смит поддержал лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса, который заявил, что пропустит матч команды, если он совпадет с дебютом старшего сына Бронни в NCAA.

«Конечно же, Леброн обязан поехать на матч своего сына. Понятно, что непременно найдутся люди, которые начнут его критиковать за это. Есть такие невежественные идиоты, которые обязательно скажут: «Нет, ты должен быть на игре «Лейкерс». Но у каждого правила есть исключение.

Мы говорим о четырехкратном чемпионе НБА, четырехкратном обладателе приза MVP. Выдающейся фигуре НБА. Он заслужил право на то, чтобы в определенный момент взять паузу и посвятить себя чему-то важному», – считает Стивен Эй Смит.

 

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сначала они жалуются на то, что звёзды пропускают матчи. Что бедные дети, пришедшие на арену и заплатившие деньги за билеты, не могут насладиться игрой своих любимых игроков, потому что те "отдыхают". Теперь классическая переобувочка от Смита.
Всегда им поражаюсь, никто так быстро не прыгает с одного стула на другой, как Стивен Йоу Смит.
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий