Стивен Эй Смит: «Леброн заслужил право взять паузу и поехать на матч сына вместо игры «Лейкерс»
Телеведущий Стивен Эй Смит поддержал лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса, который заявил, что пропустит матч команды, если он совпадет с дебютом старшего сына Бронни в NCAA.
«Конечно же, Леброн обязан поехать на матч своего сына. Понятно, что непременно найдутся люди, которые начнут его критиковать за это. Есть такие невежественные идиоты, которые обязательно скажут: «Нет, ты должен быть на игре «Лейкерс». Но у каждого правила есть исключение.
Мы говорим о четырехкратном чемпионе НБА, четырехкратном обладателе приза MVP. Выдающейся фигуре НБА. Он заслужил право на то, чтобы в определенный момент взять паузу и посвятить себя чему-то важному», – считает Стивен Эй Смит.
Всегда им поражаюсь, никто так быстро не прыгает с одного стула на другой, как Стивен Йоу Смит.