Стивен Эй Смит: «Леброн заслужил право взять паузу и поехать на матч сына вместо игры «Лейкерс»

Телеведущий Стивен Эй Смит поддержал лидера «Лейкерс» , который заявил, что пропустит матч команды, если он совпадет с дебютом старшего сына в .

«Конечно же, Леброн обязан поехать на матч своего сына. Понятно, что непременно найдутся люди, которые начнут его критиковать за это. Есть такие невежественные идиоты, которые обязательно скажут: «Нет, ты должен быть на игре « ». Но у каждого правила есть исключение.

Мы говорим о четырехкратном чемпионе НБА, четырехкратном обладателе приза MVP. Выдающейся фигуре . Он заслужил право на то, чтобы в определенный момент взять паузу и посвятить себя чему-то важному», – считает Стивен Эй Смит.