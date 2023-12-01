Леброн Джеймс пропустит игру «Лейкерс», если она совпадет с дебютом Бронни в NCAA

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА NCAA Университет Южная Калифорния Бронни Джеймс Баскетбол

По словам суперзвезды НБА Леброна Джеймса, он пропустит игру «Лейкерс», если она совпадет с дебютом его старшего сына Бронни Джеймса в NCAA.

Представляющий Университет Южная Калифорния Бронни летом перенес остановку сердца, но сейчас восстановился и получил разрешение врачей вернуться на площадку.

«Я уже сказал одноклубникам, что если мы будем играть с командой Бронни в один день, то я смогу присоединиться к ним лишь в следующем матче. Пока не знаю, когда он будет готов, когда состоится дебют.

Семья важнее всего. Я точно поеду на первую игру Бронни, независимо от того, когда это случится», – заявил Джеймс.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А потом в плей-ин: ребзя, меня жена за продуктами отправила и ещё учебники младшему нужно купить, так что я не смогу присоединиться к команде - семья прежде всего.
+28
-8
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не представляю ни одного матча, который стоил бы обратного
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Семья дороже всего!

п.с. Тут должен быть трек из форсажа
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий