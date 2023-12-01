По словам суперзвезды НБА Леброна Джеймса, он пропустит игру « », если она совпадет с дебютом его старшего сына в .

Представляющий Университет Южная Калифорния Бронни летом перенес остановку сердца, но сейчас восстановился и получил разрешение врачей вернуться на площадку.

«Я уже сказал одноклубникам, что если мы будем играть с командой Бронни в один день, то я смогу присоединиться к ним лишь в следующем матче. Пока не знаю, когда он будет готов, когда состоится дебют.

Семья важнее всего. Я точно поеду на первую игру Бронни, независимо от того, когда это случится», – заявил Джеймс.