Эмил Райкович о матче против «Енисея»: «Важная победа»
Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович заявил, что команда спала в первой половине матча против «Енисея», но проснулась и в итоге сумела одержать победу (80:75).
«Прежде всего, поздравляю «Енисей» с отличным стартом сезона и отличными результатами. В этом году у команды хороший тренер, хороший набор игроков, потому красноярцы – опасный соперник.
Получилась тяжелая игра, еще и потому, что мы находимся на долгом выезде, прилетели сюда прямиком из Астаны. В первой половине спали, но проснулись в третьей четверти, догнали соперника и создали небольшой отрыв.
Важная победа, и впереди нас ждет еще один важный матч, против «Зенита», – сказал Райкович.