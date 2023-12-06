Эмил Райкович о матче против «Енисея»: «Важная победа»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович заявил, что команда спала в первой половине матча против «Енисея», но проснулась и в итоге сумела одержать победу (80:75).

«Прежде всего, поздравляю « » с отличным стартом сезона и отличными результатами. В этом году у команды хороший тренер, хороший набор игроков, потому красноярцы – опасный соперник.

Получилась тяжелая игра, еще и потому, что мы находимся на долгом выезде, прилетели сюда прямиком из Астаны. В первой половине спали, но проснулись в третьей четверти, догнали соперника и создали небольшой отрыв.

Важная победа, и впереди нас ждет еще один важный матч, против «Зенита», – сказал Райкович.