Антон Астапкович: «Мы понимаем, в чем сильные и слабые стороны «Енисея»

Форвард ЦСКА Антон Астапкович объяснил, за счет чего армейцы постараются обыграть « » в матче лиги ВТБ.

«Они достаточно сбалансированно играют. Три их основных иностранца задают темп, а остальные ребята хорошо под них подстроились. Словом, у них единый слаженный механизм. Думаю, они понимают, у кого из них какая роль. То есть кто играет на рояле, и кто его подносит. Но выглядят они действительно сейчас достаточно хорошо.

Как с ними справиться? Гнуть и диктовать свою линию. Ту, что мы диктуем постоянно. То есть, если даже что‑то не получается, нужно все равно продолжать действовать как в нападении, так и в защите. Мы понимаем, в чем их сильные и слабые стороны – будем стараться пользоваться этими знаниями. Важный момент, что в предстоящем матче они играют у себя дома: у них нет здесь поражений. Так что мы сильно мотивированы и они тоже. И это будет далеко не проходной матч. Да у нас их вообще нет. Предстоит интересная игра», – заявил Астапкович.