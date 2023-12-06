Сергей Тараканов о новом сезоне Лиги ВТБ: «Немного снизился уровень первых команд, зато подтянулся уровень клубов второго эшелона»

Олимпийский чемпион подвел итоги первого круга регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

– В целом чемпионат один из самых интересных за последнее время. Я бы сказал, что немного снизился уровень первых команд, зато подтянулся уровень клубов второго эшелона. Конкуренции стало больше, в результатах теперь значительно больше непредсказуемости, а значит, зрителям должно быть интересней. Есть команды‑сюрпризы вроде красноярского « ». В кои веки они угадали с легионерами. Второй раз получается. Первый был, когда они подписали Каспера Уэйра, который потом ушел в ЦСКА. Кроме того, есть команды, которые подчеркивают свой стабильный уровень, развитие, такие как «Локомотив‑Кубань». Они недавно и в матче с действующим чемпионом УНИКСом 22 очка отыграли, и ЦСКА обыгрывали. Еще приятно, что у краснодарцев большую роль играют россияне.

– Если резюмировать, каков уровень чемпионата лиги, если сравнивать с Европой, той же ?

– Я комментирую Евролигу, вижу игры и могу сказать, что это очень далеко от нас, другой баскетбольный мир. При том, что две‑три российских команды однозначно могли бы там выглядеть очень достойно. Но сегодня это не для нас. Если возвращаться к Единой лиге, наш чемпионат сейчас выглядит очень достойно, нет однозначного одного или двух лидеров. Это как в лучших чемпионатах, где есть пять‑шесть команд, которые спокойно могут друг друга обыгрывать. Повторюсь, много напряженных игр, напряженных концовок, есть непредсказуемые результаты. Это то, что двигает вперед прогресс, интерес и так далее.

Наш чемпионат выглядит очень достойно. Нет одного‑двух однозначных лидеров. Много напряженных игр, напряженных концовок

– Две‑три команды, о которых вы сейчас сказали – это , УНИКС и «Зенит»?

– «Локомотив‑Кубань» бы тоже сюда добавил. Но вопрос, насколько хватило бы им сил, учитывая сегодняшние логистические сложности. Понятно, что если бы наши клубы сейчас играли в Евролиге, они бы и трансферную политику вели немного другую. Но это из области абы‑кабы.