Йовица Арсич о матче с ЦСКА: «Наш соперник пока показывает лучший баскетбол в Лиге ВТБ»

Главный тренер « » Йовица Арсич оценил расклад сил перед матчем лиги ВТБ с .

«По сопернику могу сказать только хорошие вещи. Потому что это команда, которая пока показывает самый лучший баскетбол. И у нас непростая задача.

Подготовка проходит немного сложно, есть травмированные игроки, некоторые заболели. Но я уверен, что те, кто здоров, отдадут 110 % своих сил, чтобы снова порадовать болельщиков. Постараемся сделать все, что в наших силах», – заявил Арсич.