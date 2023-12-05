Йовица Арсич о матче с ЦСКА: «Наш соперник пока показывает лучший баскетбол в Лиге ВТБ»
Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич оценил расклад сил перед матчем Единой лиги ВТБ с ЦСКА.
«По сопернику могу сказать только хорошие вещи. Потому что это команда, которая пока показывает самый лучший баскетбол. И у нас непростая задача.
Подготовка проходит немного сложно, есть травмированные игроки, некоторые заболели. Но я уверен, что те, кто здоров, отдадут 110 % своих сил, чтобы снова порадовать болельщиков. Постараемся сделать все, что в наших силах», – заявил Арсич.