Миленко Богичевич о матче с МБА: «Нам нужно сделать акцент на мелких деталях»

Теги Автодор Единая лига ВТБ МБА Миленко Богичевич Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с МБА.

«МБА – сложный соперник. Мы убедились в этом в матче первого круга, тогда они обыграли нас дома. Так что московская команда очень серьезная, играет в качественный баскетбол.

Обе команды знают друг друга довольно хорошо, козыри есть и у них, и у нас. Исход матча могут решить какие-то мелкие детали. Например, энергия и вдохновение игроков в конкретный день. Нам нужно сделать акцент на мелких деталях, ведь именно они могут стать решающими», – заявил Богичевич.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий