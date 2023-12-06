Миленко Богичевич о матче с МБА: «Нам нужно сделать акцент на мелких деталях»

Главный тренер « » Миленко Богичевич поделился ожиданиями от матча лиги ВТБ с МБА.

« – сложный соперник. Мы убедились в этом в матче первого круга, тогда они обыграли нас дома. Так что московская команда очень серьезная, играет в качественный баскетбол.

Обе команды знают друг друга довольно хорошо, козыри есть и у них, и у нас. Исход матча могут решить какие-то мелкие детали. Например, энергия и вдохновение игроков в конкретный день. Нам нужно сделать акцент на мелких деталях, ведь именно они могут стать решающими», – заявил Богичевич.