Миленко Богичевич о поражении от «Пармы»: «Допустили несколько серьезных ошибок в решающие моменты»
Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич назвал причины поражения от «Пармы» в домашнем матче Лиги ВТБ.
«Возможно, причиной нашей неудачи сегодня послужило то, что допустили несколько серьезных ошибок в решающие моменты. Не хочу винить наших игроков, такие поражения всегда приходятся на тренера.
Считаю, что довольно плохо начали, у ребят не было энергии, но в конце матча команда отыгралась… После такого поражения нелегко говорить об этом», – признался тренер.
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