Миленко Богичевич о поражении от «Пармы»: «Допустили несколько серьезных ошибок в решающие моменты»

Теги Автодор Единая лига ВТБ Парма Миленко Богичевич Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич назвал причины поражения от «Пармы» в домашнем матче Лиги ВТБ.

«Возможно, причиной нашей неудачи сегодня послужило то, что допустили несколько серьезных ошибок в решающие моменты. Не хочу винить наших игроков, такие поражения всегда приходятся на тренера.

Считаю, что довольно плохо начали, у ребят не было энергии, но в конце матча команда отыгралась… После такого поражения нелегко говорить об этом», – признался тренер.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий