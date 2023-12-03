Единая лига ВТБ. ЦСКА в гостях играет с «Астаной», «Автодор» примет «Руну»
В воскресенье, 3 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проходят три матча.
Российский ЦСКА в гостях играет с казахстанской «Астаной», саратовский «Автодор» примет московскую «Руну».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 декабря, 12.00, «Велотрек Сарыарка»
- Дата проведения
- 3 декабря, 14.00, «УДС Молот»
- Дата проведения
- 3 декабря, 16.00, «ДС Кристалл»
Положение команд: ЦСКА – 12-1, Зенит – 10-4, УНИКС – 9-4, Енисей – 9-5, Локомотив-Кубань – 9-5, Руна – 7-6, Самара – 7-7, Уралмаш – 7-7, Астана – 6-7, Парма – 5-8, МБА – 5-8, Автодор – 4-9, Нижний Новгород – 4-9, Минск – 0-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.