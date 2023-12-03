Единая лига ВТБ. ЦСКА в гостях играет с «Астаной», «Автодор» примет «Руну»

В воскресенье, 3 декабря, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ проходят три матча.

Российский ЦСКА в гостях играет с казахстанской «Астаной», саратовский «Автодор» примет московскую «Руну».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 12-1, Зенит – 10-4, УНИКС – 9-4, – 9-5, – 9-5, Руна – 7-6, – 7-7, Уралмаш – 7-7, Астана – 6-7, Парма – 5-8, МБА – 5-8, Автодор – 4-9, Нижний Новгород – 4-9, Минск – 0-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.