Единая лига ВТБ. ЦСКА в гостях играет с «Астаной», «Автодор» примет «Руну»

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В воскресенье, 3 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проходят три матча.

Российский ЦСКА в гостях играет с казахстанской «Астаной», саратовский «Автодор» примет московскую «Руну».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Астана – ЦСКА 37:62 (перерыв)
Дата проведения
3 декабря, 12.00, «Велотрек Сарыарка»
Онлайн матча

Парма – МБА
Дата проведения
3 декабря, 14.00, «УДС Молот»
Онлайн матча

Автодор – Руна
Дата проведения
3 декабря, 16.00, «ДС Кристалл»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 12-1, Зенит – 10-4, УНИКС – 9-4, Енисей – 9-5, Локомотив-Кубань – 9-5, Руна – 7-6, Самара – 7-7, Уралмаш – 7-7, Астана – 6-7, Парма – 5-8, МБА – 5-8, Автодор – 4-9, Нижний Новгород – 4-9, Минск – 0-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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